Letošní vizitka Macháče: První čtvrtfinále, bitva s Djokovičem a nejdelší vítězná série

Tomáš Macháč (23) v letošní sezoně dosáhl na své první čtvrtfinálové účasti na nejvyšším okruhu. I díky nim udělal další krok k návratu do elitní stovky světového hodnocení, ve které se naplno usadil díky své zatím nejdelší vítězné sérii a fenomenálnímu tažení v posledních měsících roku na oblíbených halových betonech. Rodák z Berouna znovu ukázal, že se může měřit i s nejlepšími hráči světa, pokud se mu vše sejde. V únoru v Dubaji totiž sehrál parádní bitvu se světovou jedničkou Novakem Djokovičem.

Bitva s Djokovičem, ale žádný pořádný výsledek

Macháč odehrál poslední akci loňského roku na konci listopadu a právě na ní si zajistil premiérový průnik do TOP 100 pořadí. V nejvyšším patře žebříčku se ale moc dlouho neohřál a vrátil se do něj až na začátku října.

Právě skončenou sezonu zahájil velmi smolně. Coby člen českého týmu si během utkání s Francesem Tiafoem v United Cupu zranil pravý kotník a po poradě s týmem a fyzioterapeutem musel Američanovi vzdát. Zranění naštěstí nebylo vážné a o devět dnů později už byl připravený absolvovat další ostrý zápas.

Na úvodní grandslam sezony se připravoval ještě v Adelaide, kde v kvalifikaci narazil na Oscara Otteho a Soonwoo Kwona. S Korejcem se poté utkal o den později v prvním kole hlavní soutěže a tentokrát prohrál jasně ve dvou setech. Kwon si poté senzačně došel až pro titul.

Na Australian Open ho čekala pořádná výzva, a sice obhájit body za loňský postup z kvalifikace až do druhého kola. I smůla na los mu však znemožnila druhé kolo zopakovat. V tom úvodním totiž narazil na Caspera Ruuda. Nasazené dvojce vzdoroval přes tři hodiny, ale cenný skalp tehdy dvojnásobného grandslamového finalisty se mu získat nepodařilo.

"I když dnes soupeř hrál velmi dobře, udržel jsem koncentraci a našel cestu k vítězství. Měl jsem tam slabší momenty, ale vědomí, že se cítím fyzicky silný a mám náskok, mi hodně pomohlo," hodnotil napínavou bitvu Ruud.

Žádný pořádný výsledek nepřišel ani v následujících týdnech. Na challengeru v Belgii ztroskotal hned na jasném outsiderovi Filipovi Misolicovi, challenger v bahrajnské Manámě pro něj skončil už ve čtvrtfinále, v Dauhá se nedokázal kvalifikovat a stejně dopadl i na Masters v Miami.

Najdeme ale i světlé momenty. Daviscupová výhra nad Joaem Sousou pomohla Čechům k postupu na finálový turnaj a na konci února v Dubaji nebyl daleko od v současnosti nejcennějšího možného skalpu. Ve Spojených arabských emirátech zvládl kvalifikaci a v prvním kole narazil na Novaka Djokoviče. Se světovou jedničkou padl až v tie-breaku rozhodujícího setu a po dvouapůlhodinovém boji.

"Tomáš dnes rozhodně nehrál jako 130. hráč světa. Předváděl skvělý tenis a zaslouží si za to obrovský aplaus. Dělal mi všechny možné problémy, mně se ale podařilo zařadit ještě vyšší rychlost a poradil jsem si s tím," komentoval čerstvý šampion Australian Open.

První pořádný výsledek, vylepšení maxima na hlavní tour

Na první letošní pořádný výsledek a také postup do druhého kola na nejvyšší úrovni si musel Macháč počkat až do začátku dubna. Antukové jaro zahájil bezpochyby parádně, v Houstonu vyhrál čtyři zápasy bez ztráty jediného setu a dosáhl na svou premiérovou čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu. Souboj o semifinále, který měl být podle papírových předpokladů vyrovnaný, mu však vůbec nevyšel. S Yannickem Hanfmannem uhrál pouhé tři gamy.

Do závěrečných kol se probojoval také ihned poté na challengeru ve Spojených státech. Po semifinále v Sarasotě ovšem přišlo nepovedené období a čekání, tentokrát dvouměsíční, na další úspěch. Na následujících čtyřech podnicích dokázal dohromady ukořistit jen jednu výhru, přitom byl jasným favoritem v zápase s krajanem Zdeňkem Kolářem, Eliasem Ymerem, Andreou Collarinim i Lucasem Pouillem.

Po porážce na French Open s domácím Pouillem ještě na antuce pokračoval a nejspíše udělal dobře, protože na domácím challengeru v Prostějově tentokrát příznivého losu využil a podíval se až do finále. V něm se ale papírové předpoklady nenaplnily a Macháč jednoznačně prohrál s krajanem Daliborem Svrčinou. Čekání na první triumf od loňského srpna se tak zase prodloužilo.

"Beru to jako úspěch. Předváděl jsem tu dobrý tenis oproti těm minulým týdnům, kdy jsem hrál nic moc. Jsem strašně rád za finále, i když prohra v něm mě štve dvojnásob. Jsem aspoň rád, že to vyhrál Dalík a nenechali jsme to cizincovi," řekl zdravotně indisponovaný Macháč.

Léto ve znamení zranění a zklamání

Po solidním čtvrtfinále na dalším challengeru v Bratislavě překvapivě vypadl na challengeru v Poznani hned v prvním kole. Na trávě absolvoval pouze Wimbledon a po zvládnuté tříkolové kvalifikaci zkompletoval účasti v hlavních soutěžích všech čtyř grandslamových turnajů. Ani tentokrát neměl štěstí na los, hned v prvním kole potkal loňského semifinalistu a domácí hvězdu Camerona Norrieho. Proti Britovi byl i kvůli slabší formě jasným outsiderem, ale dokázal mu sebrat alespoň jeden set.

V červenci se ještě vrátil na antukové dvorce. Na obou challengerech se však musel uchýlit ke skreči, v rumunských Jasech vzdal hned první kolo a doma v Liberci, kde hrál předloni finále, druhé.

Obhajoba titulu na challengeru v polském Grodzisku Mazowieckém neměla dlouhého trvání, už ve druhém kole byl nad jeho síly obrovský outsider Denis Jevsejev. Přípravu na závěrečný major roku tak neměl ideální a na US Open na rozdíl od loňského ročníku tříkolovým kvalifikačním sítem neprošel. Na jeho obranu narazil ve finále na skvěle hrajícího Bornu Goja, pozdějšího osmifinalistu.

Finále na challengeru nastartovalo famózní závěr sezony

Macháč ani po US Open stále nebyl zpátky v elitní stovce světového pořadí. Finálovou účastí na challengeru ve francouzském Cassis však nastartoval své možná zatím vůbec nejpovedenější období kariéry. Další důvod k radosti měl ve španělské Valencii, když přispěl výhrami nad Bernabém Zapatou a Seongchanem Hongem k postupu Čechů do čtvrtfinále Davisova poháru.

Právě těmito výhrami začala jeho nejdelší vítězná série v kariéře, která se zastavila až na čísle 13. Na halových betonech poté triumfoval na dvou francouzských challengerech a v průběhu skvělého tažení pronikl zpět do TOP 100.

Další porážku si připsal až po více než měsíci, konkrétně ve finále kvalifikace na akci ATP ve Stockholmu s Dinem Prižmičem. Do hlavní soutěže se ale přece jen dostal coby lucky loser, navíc nahradil Alejandra Davidoviche a měl v prvním kole volno. Nakonec to dotáhl do svého druhého kariérního čtvrtfinále na hlavní tour, v němž po obrovské bitvě podlehl Laslovi Djeremu.

O necelých 24 hodin později absolvoval první kolo kvalifikace ve Vídni. Na rakouské "pětistovce" v kvalifikaci uspěl a loučil se až ve druhém kole po těsné třísetové bitvě se Stefanosem Tsitsipasem. Nad řeckou jedničkou vedl v rozhodující sadě 4:1, nicméně ze svého nejcennějšího skalpu a prvního TOP 20 se nakonec neradoval. Na konci října se vyhoupl na své dosavadní žebříčkové maximum, 64. příčku.

Na začátku listopadu vzdal první kolo na challengeru v Helsinkách, nicméně o dva týdny později byl připraven zasáhnout do čtvrtfinále Davisova poháru proti Austrálii. Skvělou formu z posledních týdnů potvrdil a Jordana Thompsona přemohl ve dvou setech. "Podle mě jsem si za posledních pět let lehl na dvorec jednou a to bylo, když jsem nedávno vyhrál druhý challenger po sobě a posunul se na 80. místo. Tehdy to byla velká úleva a dnes to bylo úplně stejné. Měl jsem toho plné kecky," uvedl Macháč.

Jiří Lehečka však nedokázal dorazit Alexe de Minaura a Češi s loňskými finalisty prohráli rozhodující čtyřhru.