O trenérském povolání nechtěl dlouho ani slyšet, ale stačil jeden telefonát a nyní má ty nejvyšší ambice. Luboš Loučka (42) působil čtyři roky v pozici asistenta u sparťanského Áčka, zažil několik hlavních koučů a má tak možnost srovnání. Aktuálně totiž vede tamní rezervu a sám říká, že rozvoj mladých hráčů ho nesmírně naplňuje. Jaké charakterové vlastnosti zapříčinily úspěch Briana Priskeho na Letné? Co je třeba k vystudování profesionální trenérské licence UEFA? Jaká je strategie Sparty se zařazováním mladých talentů do kabiny A-týmu? A Co je zásadní trenérská dovednost při rozvoji mladých talentů?

"Je to vždy individuální. Z hlediska vývoje někdo potřebuje více času, aby dozrál. Někdo do toho bohužel nedozraje vůbec. Je to samozřejmě trochu kruté prostředí, ale nemůžeme nechávat hráče v B-týmu pět, šest, nebo sedm let, to je samozřejmě nesmysl," popisuje Loučka v dnešním díle strategii vývoje a zapojování mladých talentovaných hráčů do prvního celku Sparty.

"Brian Priske mi toho dal strašně moc. A jestli mám vypíchnout jednu věc, tak asi v tom ohledu, jak hlavní kouč umí být lidský. Jak hlavní kouč musí předat svému realizačnímu týmu zodpovědnost. A jak dává všem ve svém realizačním týmu najevo, že jsou pro něj důležití," dodává a následně rozebírá, co podle něj stálo za velice rychlým úspěchem Priskeho v kabině letenského klubu.

Livesport Daily #369: Priske přinesl neuvěřitelnou pracovitost a perfekcionismus, říká Loučka Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak probíhají zkoušky trenérské licence UEFA Pro Licence?

Může se v tuzemsku hráč dostat do sparťanského A-týmu pouze působením v Národní lize?

Jaký má pohled na zapojování talentovaných mladíků do elitního týmu Sparty?

