Livesport Daily #7: Jak dostat tým z baráže až do pohárové Evropy?

Livesport

Hostem úterního vydání Livesport Daily je trenér Bohemians Praha 1905 Jaroslav Veselý (45). Ten Bohemku převzal před více než rokem ve složité situaci, kdy bojovala o holé přežití v lize. V baráži nakonec udolala Opavu a udržela se. V právě skončeném ligovém ročníku pak Klokani postavili na hlavu všechna očekávání, skončili čtvrtí a zahrají si předkolo Evropské konferenční ligy. Čím to, že se Bohemians povedl takový úspěch?

“Byla to neuvěřitelná sezona z hlediska našich cílů. Většinou si stanovíte nějaký hlavní, my jsme chtěli mít klidnější sezonu a hrát ideálně v prostřední skupině. Ale i vzhledem k zaváhání konkurentů na startu jsme do toho dobře vjeli, začali jsme se přibližovat první šestce a s hráči jsme se nastavili na to, že tam chceme být,” vypráví Veselý v podcastu o tom, jak samotnou Bohemku překvapil úspěšný začátek.

“V zimě jsme si pak řekli, že náš cíl opravdu bude skupina o titul. Když si totiž dáváte vysoké cíle a pak o kousek netrefíte, pořád skončíte vysoko. Mužstvo to vzalo za své a díky tomu se sezona tak povedla,” dodává.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O zkušenostech, které Veselý nabral jako asistent Ivana Haška v exotických destinacích.

O tom, proč si rád do týmu vybírá "padlé anděly".

Proč je pro něj klíčová datová analýza hráčů, ale proč zároveň neopouští tradiční metody trenérské práce.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.