McLaughlinová-Levroneová popáté vylepšila světový rekord na 400 m překážek

Sydney McLaughlinová-Levroneová (24) vylepšila popáté světový rekord v běhu na 400 metrů překážek. Na americkém šampionátu v Eugene se atletka blýskla časem 50,65 a ze svého dva roky starého maxima ze stejného stadionu ubrala další tři setiny.

Poprvé McLaughlinová-Levroneová zaběhla světový rekord 51,90 v červnu 2021 rovněž v Eugene. O loňské mistrovství světa přitom přišla kvůli zranění kolena. "Tohle jsem nečekala. Jsem ohromená, zmatená a šokovaná," řekla dvojnásobná olympijská vítězka z Tokia.

V nedělním závodu deklasovala soupeřky téměř o dvě sekundy. Druhá doběhla Anna Cockrellová v čase 52,64 a třetí Jasmine Jonesová zaostala o dalších 13 setin. Pokud se McLaughlinové-Levroneové za pět týdnů podaří v Paříži obhájit olympijské zlato, dokáže to jako první v této disciplíně.

"Olympiáda se blíží rychle a dodalo mi to kus sebevědomí. A také nám to pomůže zjistit, co se dá ještě zlepšit," dodala někdejší soupeřka Zuzany Hejnové.

Hodně rychlá byla také vítězka překážkářské stovky Masai Russellová, která se časem 12,25 zařadila na čtvrté místo historických tabulek. Výkon Ackery Nugentové, která byla na jamajském šampionátu v Kingstonu o tři setiny pomalejší, tak vydržel v čele letošního světového pořadí sotva hodinu.