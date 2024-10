Ogier využil chyb Neuvilla a před závěrečnou etapou vede Středoevropskou rallye

Sébastien Ogier vstoupí jako lídr průběžného pořadí do závěrečného dne Středoevropské rallye.

Francouz Sébastien Ogier (40) vstoupí jako lídr průběžného pořadí do závěrečného dne Středoevropské rallye, předposledního závodu mistrovství světa. Tovární jezdec Toyoty se posunul do čela soutěže, která se jela ve čtvrtek a v pátek i na českém území, v 11. rychlostní zkoušce. Osminásobný světový šampion využil chyb do té doby vedoucího Thierryho Neuvilla (36) z Belgie, jenž si zkomplikoval cestu za ziskem mistrovského titulu.

Neuville vstupoval do dnešní etapy s náskokem tří sekund na Ogiera, v závěrečném testu dopolední sekce ale jezdec továrního týmu Hyundai chyboval. Hned dvakrát se ocitl s vozem mimo trať a v druhém případě i na chvilku uvízl v příkopu.

"Můj rozpis byl příliš optimistický. Na suchu by vše sedělo, ale na kluzké trati hrozilo, že nezatočíme. Radši jsem tak šel mimo," přiznal Neuville, který v erzetě ztratil 36 sekund. Po druhé etapě je průběžně čtvrtý se ztrátou 40 sekund na Ogiera. Obhájce loňského vítězství na rallye, která vede po českém, rakouském a německém území, může v neděli v Pasově slavit v předstihu zisk titulu.

Do čela se po Neuvilleově zaváhání dostal legendární Francouz Ogier, který si v pátek stěžoval, že není schopen jet dostatečně rychle, přestože vůz funguje správně. Dnes mohl být spokojený. "Během dne jsme museli reagovat na zrychlení Otta Tänaka, ale celkově to byl dobrý den. A ještě lepší je, když vidím, že jsme v čele," pochvaloval si Ogier.

Ve vydařených výkonech pokračuje Mareš, jenž se po odstoupení Francouze Adriena Fourmauxe posunul na 10. místo absolutního pořadí, v kategorii WRC2 by nyní bral body za druhé místo. "Byl to opravdu těžký den. Z pohledu najetých kilometrů jeden z nejdelších v mé kariéře. Udělal jsem jednu velkou chybu, ale jsme stále pozitivní. Auto je v dobrém stavu a do konce nám chybí jedna etapa," řekl Mareš.

Středoevropskou rallye zakončí v neděli čtyři rychlostní zkoušky.