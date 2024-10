Středoevropskou rallye vede po české části lídr šampionátu Neuville, Mareš je jedenáctý

Lídr mistrovství světa Thierry Neuville z Belgie vyhrál první etapu Středoevropské rallye, která vedla na českém území. Jezdec továrního týmu Hyundai, který může v předposledním závodě seriálu slavit zisk titulu, má po osmi rychlostních zkouškách náskok šesti sekund na Francouze Sébastiena Ogiera. Třetí je Ott Tänak z Estonska. Nejlepší z českých jezdců je jedenáctý Filip Mareš, kterému zároveň patří druhé místo v kategorii WRC2.

Loňský vítěz Středoevropské rallye Neuville se dostal do čela v dnešním třetím testu, kdy předstihl Ogiera a poté postupně náskok navyšoval. "Jsem rád, že jsem v cíli. Udělat chybu bylo hodně snadné. V závěru už jsem nechtěl riskovat a ubral jsem," řekl Neuville, který vede šampionát o 29 bodů před Tänakem.

Ogier vyhrál první a poslední měřený test, jinak ale moc spokojený nebyl. "Auto funguje dobře, jen prostě nejsme dost rychlí," přiznal osminásobný světový šampion po předposlední erzetě. "V sobotu musíme zabrat a zrychlit," vyhlásil v cíli etapy.

Naopak maximálně spokojený je Mareš, který atakuje elitní desítku a hlavně je druhý ve své kategorii. "Šlape to dobře. Já jsem si vytyčil cíl, že když se nám podaří zajet občas čas v první pětce (v kategorii), tak to bude dobré a tohle je mnohem lepší," řekl s úsměvem.

Nadšený byl i z atmosféry kolem tratě a podpory fanoušků. "To je úžasný! Užíváme si to, protože nás fanoušci jako českou posádku podporují a je to jedna z našich tajných zbraní. Ženou nás kupředu. Užíváme si to v servisu, na erzetách i v Prachaticích na přeskupení," řekl Mareš.

Už na druhé zkoušce si zkomplikoval boj o titul vicemistra světa v kategorii WRC3 Jan Černý, který měl problémy s brzdami a ztratil téměř dvě minuty. Do té doby ve své třídě vedl.

"Když jsme pak koukali na mezičasy, tak jsme přitom byli na kilometru o vteřinu rychlejší než soupeři. Vytekla nám ale kapalina, přišel jsem o brzdy a nechali jsme tam dvě minuty," litoval Černý. Stále však věří, že má šanci uspět. "Závod je ještě dlouhý, musíme bojovat. Musíme jet na maximum, ale chytře," řekl. Po pátku je v kategorii šestý, když se mu podařilo snížit ztrátu na čelo na 1:22 minuty.

Nejúspěšnějším českým jezdcem v kategorii je Filip Kohn, který bojuje s Francouzem Mattéem Chatillonem o první místo. Zatím je druhý. "Mám z toho mnohem lepší pocit než ve čtvrtek. Konečně jsem pochopil, jak auto funguje. Je to úplně jiný jízdní styl. Jedu dost agresivně," řekl Kohn, který startuje poprvé s vozem Ford Fiesta Rally3. Před soutěží neměl ani možnost seznámit se s ním při testu.

Stejně jako Mareš a další čeští jezdci si jednadvacetiletý závodník pochvaloval podporu fanoušků u trati. "Atmosféra je super. V každé druhé zatáčce někdo stojí a my se snažíme jet rychle. Na bahně jezdíme dost bokem, snažíme se tahat, takže doufám, že si to užívají," pousmál se Kohn.

V sobotu soutěž pokračuje šesti měřenými testy na rakouském a německém území. V neděli jsou na programu závěrečné čtyři testy v Německu a slavnostní zakončení rallye v Pasově.