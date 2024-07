Deštivou kvalifikaci F1 ve Spa opanoval Verstappen, z pole positon ale vyrazí Leclerc

Charles Leclerc vyrazí do nedělního závodu z prvního místa.

Max Verstappen (26) z Red Bullu ovládl deštivou kvalifikaci formule 1 v Belgii, kvůli trestu za výměnu motoru ale začne závod až jako jedenáctý. Z pole position odstartuje v neděli Charles Leclerc (26) z Ferrari, který dnes za lídrem šampionátu zaostal o 595 tisícin sekundy. V první řadě ho doplní Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez (34).

Leclerc vybojoval druhou pole position v sezoně a 25. v kariéře. V závodě zaútočí na druhý letošní triumf po domácí Velké ceně Monte Carla.

"Tenhle víkend jsem to nečekal. Panovaly ale zrádné podmínky a nakonec jsme dokázali víc, než jsme čekali. Pro tým to byl dobrý den. Teď už se budeme soustředit na zítřek a uvidíme, co se stane, když pršet nebude. Pokusím se tu první příčku udržet," řekl před kamerami Leclerc, jenž pojede v Belgii z pole position podruhé za sebou. Také loni těžil z Verstappenovy penalizace.

Verstappen kvalifikaci na mokré trati na okruhu ve Spa-Francorchamps dominoval, ale na startovním roštu klesne o 10 příček, protože v Belgii nasadil už pátý motor v sezoně a překročil povolený počet.

V závodě bude hájit náskok 76 bodů před druhým Landem Norrisem. Britský pilot McLarenu odstartuje v neděli jako čtvrtý. Vedle Leclerca a Péreze před ním bude také Lewis Hamilton z Mercedesu.

"Byla to pěkná kvalifikace. Počasí bylo naštěstí ok. Trochu pršelo, ale mohli jsme zajet solidní kvalifikaci," uvedl Verstappen. "Všechno vyšlo dobře, s každou sadou pneumatik jsme odjeli dobrá kola. Auto fungovalo na mokru dobře. Zítra ale bude jiný den. Bude tepleji a nebude pršet, takže to bude o opotřebovávání pneumatik. Nevím, jak rychlí tady budeme. Snad se ale posuneme dopředu," doplnil Verstappen.

Z poslední příčky začne Japonec Júki Cunoda. Jezdec týmu Racing Bulls byl v kvalifikaci osmnáctý, po výměně komponentů na svém voze ale dostal penalizaci 60 míst.