Už pracujeme na autě pro příští rok, ukončil Verstappen spekulace. V roce 2025 Red Bull neopustí

Max Verstappen má s Red Bullem smlouvu do konce roku 2028.

Trojnásobný mistr světa Max Verstappen (26) potvrdil, že v příští sezoně bude nadále jezdit za Red Bull poté, co jeho odpovědi v předchozích měsících nebyly zcela jasné.

O Nizozemce měl velký zájem Mercedes, přestože má aktuální lídr šampionátu s Red Bullem smlouvu až do konce roku 2028 a jeho současný vůz v této sezoně vyhrál sedm z deseti závodů.

Verstappen byl na čtvrteční tiskové konferenci před Velkou cenou Rakouska dotázán, zda chce ukončit spekulace tím, že stoprocentně potvrdí, že zůstane u úřadujících šampionů formule 1. Verstappen se odpovědi zpočátku opět vyhnul. "Myslím, že už jsem to řekl," odpověděl. "Lidé o tom samozřejmě mluví, ale nejdůležitější je prostě to, že máme velmi konkurenceschopné auto do budoucna."

"V současné době je to samozřejmě velmi těsné, ale jako tým pracujeme velmi dobře, abychom se pokusili o další zlepšení. Už jsem o tom s týmem mluvil, pracujeme a soustředíme se na příští rok, abychom byli opět konkurenceschopní," pokračoval nizozemský pilot.

Na otázku, zda by se rozhodl odejít, kdyby měl pocit, že monopost pro rok 2025 není nejlépe připraven, Verstappen oponoval, že takto sport nefunguje. "Mám s týmem dlouhodobou smlouvu. Jsem velmi spokojený s tím, kde jsem, a jak jsem řekl, soustředíme se na příští rok i s věcmi, které můžeme realizovat. To by mělo být dostatečně vypovídající o tom, kde budu příští rok jezdit."

Tato odpověď přesto novináře plně neuspokojila, protože ve sportu jsou odpovědi pečlivě formulovány tak, aby pokryly více možností. Verstappen tak musel čelit další otázce, v níž musel vyslovit jednoduché ano, nebo ne. "Vy jste to z mé předchozí odpovědi nepochopili? V pořádku. Ano. A to jsem také řekl. Na autě pro příští rok už pracujeme," uzavřel Nizozemec.