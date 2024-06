Verstappen potřetí v řadě ovládl Velkou cenu Španělska, za sebou nechal Norrise

Nizozemský jezdec Max Verstappen (26) z Red Bullu ovládl potřetí za sebou Velkou cenu Španělska vozů formule 1. Úřadující mistr světa porazil na trati v Barceloně o více než dvě vteřiny Landa Norrise (24) z McLarenu, třetí byl další Brit Lewis Hamilton (39) z Mercedesu. Verstappen si upevnil vedení v šampionátu, v němž má náskok už 69 bodů.

Verstappen zaznamenal 61. vítězství v kariéře a sedmé v sezoně. Na okruhu Catalunya vyhrál počtvrté, uspěl zde také v roce 2016. Navázal na triumf z předchozí Velké ceny Kanady.

"Myslím, že rozhodl úvod závodu, kdy jsem se dostal do vedení a mohl si v první části vybudovat náskok. Potom už to byl defenzivní závod s Landem a McLarenem, kteří dnes byli velice rychlí. Jeli jsme sice agresivní strategii, ale naštěstí se nám to vyplatilo. Jsem rád, že jsem tu vyhrál," řekl Verstappen.

Norrise mrzel pokažený start

Druhý Norris skončil na stupních vítězů popáté z posledních šesti závodů. Zajel rovněž nejrychlejší kolo a posunul se v MS na druhé místo před Charlese Leclerca z Ferrari, který byl dnes pátý.

"Dneska jsem měl vyhrát. Nepovedl se mi ale start. Auto bylo úžasné a určitě jsme byli na trati nejrychlejší. Prostě jsem to ztratil hned na začátku," uvedl Norris. "Jsem zklamaný. Bylo tam hodně pozitivních věcí, ale jedno negativum to pokazilo. Do příště mám na čem zapracovat," doplnil.

Start závodu vyšel nejlépe třetímu Georgi Russellovi. Britský jezdec Mercedesu po zhasnutí světel těžil ze souboje Norrise s Verstappenem a v úvodní zatáčce proklouzl před oba soupeře do čela. Vítěz sobotní kvalifikace Norris si naopak o dvě příčky pohoršil.

Russellovo vedení ale netrvalo dlouho. Už ve třetím kole ho Verstappen dohnal a po povedeném manévru předjel. Nizozemec si poté začal budovat v čele několikavteřinový náskok.

V 16. kole zajel Russell poprvé pro nové pneumatiky, Verstappen ho následoval o dvě kola později. Na trati naopak zůstával Norris s Leclercem. Norris zajel do boxů až ve 24. kole, spadl na pátou příčku, věřil ale, že by mohl z čerstvé směsi těžit. Britský jezdec McLarenu se ve 32. kole dostal před Hamiltona a o tři kola později svedl i úspěšný souboj o druhé místo s Russellem.

Ve druhé polovině závodu taktický boj týmů vrcholil. Ve 45. kole zastavil podruhé v boxech Verstappen, Norris ho napodobil o tři kola později. Přestože v závěru pilot McLarenu stáhl z osmivteřinového manka na Verstappena šest sekund, Nizozemec si už vítězství pohlídal. Na stupně vítězů je doprovodil Hamilton, který získal první pódium v sezoně.

"Byl to dobrý víkend. Bohužel jsem na tom byl jako Lando. Měl jsem horší start a pak to byl trochu boj o návrat na pozici, na které jsem teď," podotkl Hamilton.

Čtvrtý byl Russell, který se v závěrečném kole ubránil před Leclercem. Bez bodů skončil Daniel Ricciardo, který absolvoval jubilejní 250. závod v F1. Čtyřiatřicetiletý Australan skončil patnáctý.

Další závod mistrovství světa je na programu příští týden v Rakousku.

Výsledky VC Španělska