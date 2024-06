Z náhradníka vítězem. Polské rallye dominoval Rovanperä, první byl o téměř půl minuty

Polskou rallye vyhrál o téměř půl minuty Fin Kalle Rovanperä s toyotou, který přitom až na poslední chvíli nahradil zraněného stájového kolegu Francouze Sébastiena Ogiera. Druhý za úřadujícím dvojnásobným šampionem dojel s další Toyotou Brit Elfyn Evans, třetí byl Francouz Adrien Fourmaux za volantem fordu.

Rovanperä letos absolvuje jen vybrané soutěže a na startovní listinu v Polsku se dostal až po Ogierově úterní nehodě. Po druhé etapě už na rychlých šotolinových tratích u Mazurských jezer vedl a v neděli navýšil náskok až na 28,3 sekundy. V MS vyhrál potřinácté, letos už má na kontě březnový triumf v Keni.

"Byl to opravdu podivuhodný týden. Příprava byla rychlá a náročná, teď jsem hodně unavený, ale nakonec jsme pro tým získali spoustu bodů, takže se to všechno vyplatilo. Hlavně jsem se snažil nedělat žádné chyby, to bylo nejdůležitější," řekl vítěz na webu šampionátu.

Do světového šampionátu se soutěž v severním Polsku vrátila po sedmi letech. Tehdy zvítězil Belgičan Thierry Neuville, který tentokrát skončil s více než minutovou ztrátou na čtvrtém místě, ale dál vede průběžné pořadí MS. Martin Prokop, který bojoval o body do kategorie WRC2, byl celkově dvacátý a o 11 příček níž skončil Jan Černý, startující v kategorii WRC3.