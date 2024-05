Velkou cenu F1 Emilia Romagna ovládl Verstappen, v těsném finiši předčil Norrise

Nizozemský jezdec Max Verstappen (26) z Red Bullu vyhrál po napínavém závěru potřetí za sebou Velkou cenu Emilie-Romagny a navýšil náskok v čele šampionátu formule 1. Úřadující mistr světa dojel do cíle o 725 tisícin sekundy před druhým Landem Norrisem (24) z McLarenu. Třetí byl Charles Leclerc (26) z Ferrari, který přeskočil na druhém místě průběžného pořadí osmého Sergia Péreze. Na Verstappena ztrácí 48 bodů.

"Celý závod jsem musel tvrdě makat. Na středních pneumatikách jsme byli docela silní, ale na tvrdých to bylo obtížnější. Zvláště v posledních deseti patnácti kolech jsem už neměl přilnavost a hodně klouzal," řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

"Lando mě stahoval, takže v posledních deseti kolech, kdy už mi pořádně nefungovaly pneumatiky, to bylo hodně obtížné. Nemohl jsem moc chybovat. Naštěstí jsme to zvládli a jsem rád, že jsem dnes vyhrál," doplnil.

Verstappen si připsal 59. vítězství v kariéře a páté v sezoně. Letos nevyhrál jen v Austrálii a před dvěma týdny v Miami. Nyní se vrátil na vítěznou vlnu, v závěrečných kolech ale musel bojovat s přibližujícím se Norrisem. Britský jezdec McLarenu se na stupně vítězů dostal potřetí za sebou. Vedle triumfu v Miami byl také druhý v Číně.

"Bolí to. Stačilo jedno nebo dvě kola a měl bych ho," uvedl Norris. "Bylo to těžké. Na začátku jsem ale na Maxe ztratil až moc. V první části byl rychlejší, my zase v té druhé. V tuhle chvíli si můžeme s radostí říct, že jsme na úrovni Ferrari a Red Bullu. Na to si musíme zvykat," doplnil Norris.

Velká cena Emilie-Romagny se jela po dvou letech, vloni byla zrušena kvůli povodním v regionu. V Imole se závodilo 30 let od smrti trojnásobného mistra světa Brazilce Ayrtona Senny a Rakušana Rolanda Ratzenbergera. Na jejich počet se během víkendu konala řada připomínkových akcí.

Verstapppen, který osmou pole position za sebou vyrovnal Sennův rekord z let 1988 a 1989, udržel po startu vedení před Norrisem a Leclercem. Po 12 kolech měl náskok více než tří vteřin a dál ostatním ujížděl.

Ve 23. kole zajel pro nové pneumatiky Norris. Vrátil se sice za Sergiem Pérezem, ale o chvíli později ho předjel. O dvě kola později jel do boxů také Verstappen, který se vrátil před Norrisem. Mexičan Pérez, který zastávku v boxech oddaloval, se na opotřebených pneumatikách propadal.

V závěrečné části závodu dostal vedoucí Verstappen varování za porušení traťových limitů. Osmnáct kol před koncem se sice Leclerc přiblížil druhému Norrisovi, Monačan ale vzápětí chyboval, vyjel mimo trať a šanci na útok už nedostal.

S blížícím se koncem naopak zrychloval Norris, který se dotahoval na Verstappena. Obhájce mistrovského titulu si navíc stěžoval na pneumatiky a v závěru měl i potíže s vybitou baterií.

Norris se v posledním kole přiblížil soupeři na méně než vteřinový rozdíl, prostor na útok už ale nedostal. I tak ale potvrdil vzestupnou formu McLarenu. Jeho týmový kolega Oscar Piastri dojel čtvrtý.

Další závod MS se uskuteční příští týden v Monaku.