Nejlepší tenisté sezony podle ITF: Djokovič posunul vlastní rekord, Sabalenková vyhrála poprvé

Srb Novak Djokovič (36) a Běloruska Aryna Sabalenková (25) se stali podle Mezinárodní tenisové asociace ITF nejlepšími hráči uplynulé sezony. Djokovič posunul osmým vítězstvím v anketě vlastní rekord, Sabalenková triumfovala poprvé. ITF informovala o výsledcích na svém webu.

Nejlepším ženským deblovým párem roku je australsko-belgická dvojice Storm Hunterová, Elise Mertensová, která nahradila na trůnu Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Mezi muži obhájili vítězství Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury.

První hráč světa Djokovič vyhrál letos Australian Open, Roland Garros i US Open a s 24 grandslamovými tituly vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Mezi muži je nejúspěšnějším hráčem v historii. Druhý Rafael Nadal, který získal ocenění pro nejlepšího hráče ITF vloni, má o dva tituly méně. Úspěšný ročník zakončil Djokovič rekordním sedmým triumfem na Turnaji mistrů.

Osmým vítězstvím v anketě se bělehradský rodák vzdálil Američanu Petu Samprasovi, který má o dva triumfy méně. "Ukončit rok jako světová jednička je snem každého hráče. Je to určitě jedna nejtěžších věcí v našem sportu. Vyhrávat grandslamy a být světovou jedničkou jsou pravděpodobně naše vrcholy," řekl v tiskové zprávě Djokovič.

Sabalenková triumfovala na Australian Open a i na dalších letošních grandslamech hrála důležitou roli. Probojovala se do finále US Open, kde ji porazila Američanka Cori Gauffová. Předtím postoupila i do semifinále Roland Garros a Wimbledonu. V závěru sezony se dostala na post světové jedničky, odkud ji ale ještě stihla sesadit vítězka Turnaje mistryň Polka Iga Šwiateková.

Krejčíková se Siniakovou třetí titul po sobě a čtvrtý celkově nepřidaly. Sesadily je Hunterová s Mertensovou, které si podobně vedly i před pár dny v anketě ženské tenisové asociace WTA. Vítězky letošního Australian Open Krejčíková a Siniaková oznámily po sezoně konec spolupráce. Siniaková začne novou sezonu právě po boku deblové světové jedničky Hunterové.

Cenu pro juniora roku získal Brazilec Joao Fonseca. Mezi dívkami zvítězila Ruska Alina Kornějevová, jež nahradila na trůnu Češku Lucii Havlíčkovou.