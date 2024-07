Nové sporty a disciplíny na olympiádě: Breakdance nebo řežba v divoké vodě

Olympijské hry pokračují ve své snaze zaujmout mladé fanoušky. Poté, co minule přibyly pod pět kruhů na zkoušku skateboarding, surfování, sportovní lezení a natrvalo také pouliční verze basketbalu tři na tři, je tentokrát novým sportem breakdance. Neznamená to však rostoucí počet sportovců, ten naopak organizátoři zredukovali v porovnání s minulými hrami v Tokiu zhruba o šest stovek na 10 500, což je nejméně od Atlanty 1996. Zastánce genderové otázky potěší, že poprvé v historii budou mít navlas stejné zastoupení muži i ženy.

Ještě před osmi lety v Riu přitom byl poměr 55:45, což je rozdíl zhruba tři stovky sportovkyň. Jen čtyři odvětví z celkových 32 nebudou pro obě pohlaví vyvážené, nově v tomto směru přibyly box či cyklistika. Pařížské hry mají zastavit rozpínání, pořadatelé seškrtali počet sportů o baseball, softball a karate a v porovnání s minulou olympiádou je program štíhlejší o celkem 10 disciplín (nyní jich má 329). Nejvíc to postihlo vzpěrače, kteří přišli o čtyři.

Původně měly zmizet i všechny výše zmíněné zkušební sporty, nakonec se pro ně místo v rozvrhu her i kvótě sportovců našlo. I na základě hodnocení úspěchu a odezvy v Tokiu. Vedení Mezinárodního olympijského výběru (MOV) nyní eviduje 28 stálých sportů, ty další se mohou variabilně měnit. Společně se třemi zmíněnými tuhle skupinu letos rozšířilo jediné nové odvětví – breakdance.

Další z přírůstků, který odráží dopad urbanismu velkoměst na skladbu her. Do Paříže jej vynesla odezva, jaké se mu dostalo na olympiádě mládeže v Buenos Aires 2018. A to se ještě mluví o přidání esportu, o němž se uvažovalo už pro Paříž. Činovníci MOV nicméně tento návrh odmítli už v zárodku myšlenky s tím, že federace esports zatím nemá ze strany olympijského hnutí potřebný status.

Breakdance má kořeny v ulicích newyorského Bronxu, kde se zrodil v 70. letech minulého století jako součást pouličních party. V Paříži se utkají tanečníci a tanečnice (v každé kategorii 16) během jednodenní soutěže. Vždy se vylosuje dvojice závodníků, lepší ze souboje jeden na jednoho postoupí dál a tímto způsobem se bude pokračovat až do finále.

Podobně jako v gymnastice budou rozhodčí u startujících hodnotit umělecký projev, známky dostanou za celkové provedení tance, atletičnost výkonu i jeho eleganci, nápaditost i souznění s hudbou. Tu na rozdíl od krasobruslení tanečníci dopředu neznají a soutěže tak budou doprovázet živí DJové.

Věrni svým začátkům nebudou nejlepší tanečníci breakdance závodit na stadionu, nýbrž na náměstí (spolu s dalšími pouličními sporty jako skateboarding, BMX freestyle či trojkový basketbal na jeden koš). Nový olympijský sport paradoxně za čtyři roky v Los Angeles svou pozici neuhájí, i když se budou hry konat v jiné megapoli, kde má také bohatou tradici. Už teď je jisté, že za čtyři roky do programu naopak přibudou lakros, kriket, flag fotbal (bezkontaktní verze amerického fotbalu), baseball pro muže a softbal pro ženy a squash.

Novinkami letošních her jsou i některé disciplíny. Třeba kajak kros, hromadný závod na divoké vodě, adrenalinem a osobním kontaktem připomínající zimní snowboardcross. Z programu zmizel jeden z tradičních atletických pilířů, který byl jeho součástí od roku 1932. Chodecký maraton na 50 kilometrů nahradí závod smíšených dvojic, kde oba účastníci absolvují polovinu vzdálenosti, přičemž si několikrát během závodu předají štafetu.

I díky tomu vzrostl počet disciplín, v nichž spolu závodí muži i ženy, v porovnání s minulými hrami z 18 na 22. Další tři společné soutěže přibyly v jachtingu. Zkrátka pařížské hry se snaží vedle atraktivní podívané co nejvíc přiblížit tématům, která rezonují současným světem.