Posila Bayernu či úřadující mistr světa. Vybíráme 10 hvězd olympijského fotbalového turnaje

Přestože letní olympijské hry oficiálně začínají v pátek 26. července, fotbalový turnaj mužů má první zápasy na programu už ve středu. Tradičně se ho zúčastní 16 týmů rozdělených do čtyř skupin, z nichž každá může mít na soupisce hráče mladší 23 let doplněné maximálně třemi staršími fotbalisty. Letos chybí velké země jako Brazílie, Itálie a Německo, přesto turnaj slibuje kvalitní zápasy plné atraktivních jmen.

Domácí Francie má nejvyšší ambice a touží získat zlato. Lídrem týmu má být zkušený útočník Lacazette, který je, alespoň co se jména týče, velkou postavou olympijského fotbalového turnaje. Jelikož Galský kohout nemá k dispozici Mbappého, rozhodl se trenér Henry vsadit na střelce, který kdysi také hrál za Arsenal.

Nejvíce se mu ale dařilo v Lyonu, kam se v roce 2022 vrátil. Comeback oslavil 31 góly napříč soutěžemi, rok nato vsítil 22 branek.

Francouzský útočník se ke konci sezony 2023/24 dostal do obdivuhodné formy a ligový ročník nakonec zakončil s 16 góly, což je jeho kariérní maximum, tři branky navíc přidal v EFL Cupu. Hned 14 z těchto gólů vstřelil v závěrečných 16 kolech.

Zlatou tečkou v posledním zápase Premier League byl hattrick do sítě Aston Villy. Mateta skóroval mimo jiné také proti Manchesteru City a Liverpoolu. Přestože jeho předchozí tři sezony v Crystal Palace nebyly ideální, nyní si chce udržet formu na nejvyšší úrovni.

Křídelník, který v létě přestoupil z Crystal Palace do Bayernu, doplní kvalitní ofenzivní řadu Francie. Stále teprve dvaadvacetiletý fotbalista má stejně jako jeho bývalý spoluhráč Mateta za sebou životní sezonu, v níž vstřelil 10 gólů a přidal 6 asistencí. Přitom odehrál pouze 19 zápasů anglické nejvyšší soutěže, protože ho dlouho trápilo svalové zranění. Kdyby byl zdravý, mohl mít ještě lepší čísla, což pravidelně dokazoval svými výkony na hřišti.

Lionel Messi prohlásil, že už nemůže odehrát každý zápas, ofenzivním lídrem Argentiny tak bude útočník Manchesteru City. Álvarez je sice ve stínu Haalanda a dalších ofenzivních hvězd, když ale nastoupí, je pokaždé produktivní a nebezpečný. Styl hry mu umožňuje útočit v situacích jeden na jednoho i kombinací se spoluhráči.

Napříč soutěžemi se v uplynulé sezoně přímo podílel na 32 gólech Citizens. Ačkoliv by si za klub přál vyšší vytížení, zůstává otázkou, zda nebude po dlouhé sezoně unavený. Včetně zápasů Copa América zasáhl od začátku sezony 2023/24 celkem do 68 zápasů.

Olympijský turnaj je také přehlídkou talentů. Jedním z nejmladších hráčů bude teprve osmnáctiletý křídelník, který v lednu oficiálně přestoupil do Manchesteru City, ten ho ještě nechal na hostování v River Plate. Echeverri se má stát novou hvězdou světového fotbalu a už teď předvádí velmi vyspělý fotbal.

Je rychlý, kreativní, dokáže vytvářet šance i střílet góly za jeden z nejlepších týmů v zemi. Jeho přezdívka El Diablito, v překladu malý ďábel, ho dokonale vystihuje.

Dvacetiletý americký brankář patří k největším talentům země. Svou první profesionální smlouvu s Chicagem podepsal ve čtrnácti letech, což je druhý nejmladší věk v MLS. Ve věku 17 let a 81 dní se pak stal nejmladším brankářem v zámořské lize.

Tyto výkony pozorně sledovaly Real Madrid a Chelsea, nakonec boj o Sloninu vyhrál londýnský tým. Aby měl pravidelnou zápasovou praxi a mohl se rozvíjet, strávil minulou sezonu na hostování v belgickém Eupenu. V kvalitním týmu Jupiler Pro League byl jedničkou.

Mladý stoper vlétl do dospělého fotbalu jako uragán. V 17 letech si vydobyl pevné místo v základní sestavě Barcelony. Od svého lednového debutu vynechal jen jeden zápas Blaugranas a jen těsně mu unikla pozvánka na mistrovství Evropy, kde Španělsko získalo zlato.

Pod pěti kruhy se země z Pyrenejského poloostrova pokusí o totéž. Od Cubarsího se očekává, že bude lídrem zadních řad a udělá vše pro to, aby La Roja navázala na svůj dosud jediný zlatý ročník 1992.

Levý obránce, který je odchovancem Bílého baletu, měl velký podíl na úspěchu Girony v uplynulé sezoně. Vzbudil zájem řady klubů. Hovořilo se o jeho návratu na Santiago Bernabéu, zajímaly se o něj kluby z Premier League jako Arsenal a Manchester City.

Gutiérrez v 35 zápasech vstřelil dva góly a přidal sedm asistencí, další dva góly přidal v Copa del Rey. Zejména směrem dopředu je velmi nebezpečný a jeho centry mají pravidelně přesnost na nejvyšší úrovni.

Ve velmi mladém věku přestoupil z Valencie do Barcelony, kde prošel La Masií, ale do prvního týmu se neprosadil. Zamířil do Bragy, kde se postupně stal jedním z nejlepších útočníků portugalské nejvyšší soutěže.

Jeho čísla v kolonce gólů či asistencí nejsou na první pohled oslnivá. Má za sebou dvě sezony, ve kterých zaznamenal celkem 20 zásahů ve všech soutěžích, ale je silný hrou zády k brance a dokáže vytvářet pozice pro své spoluhráče. Zapomenout nesmíme ani na jeho vůdcovské schopnosti, o čemž svědčí kapitánská páska v současném španělském týmu.

Obránce PSG se zasloužil o to, že se Maroko jako první africká země dostala do semifinále mistrovství světa, nyní bude chtít překvapit i na olympijských hrách. Ty však země z tohoto kontinentu v minulosti již vyhrály, podařilo se to Nigérii v roce 1996 i Kamerunu o čtyři roky později.

Jeden z nejlepších krajních beků světa nedávno prodloužil smlouvu s Pařížany, na olympiádu tak přijíždí s čistou hlavou. Bude se Maroko poprvé na olympijském turnaji radovat z postupu ze skupiny?