OH v Paříži, den první: Cyklista Vacek vyrovnal české maximum. Tenisový program zrušil déšť

V Paříži v pátek začaly v pořadí už 33. letní olympijské hry, a proto není nač čekat. Už v sobotu se totiž budou pod Eiffelovou věží rozdávat první medaile i tenisová esa. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

V sobotu bude na olympijských hrách v Paříži největší pozornost upřena na obě cyklistické časovky a do plaveckého bazénu, kde budou večer na pořadu první čtyři finále. Celkem se bude rozdělovat prvních 14 medailových sad. Představí také několik českých sportovců, tenisté se však na kurty nedostanou. Program na venkovních dvorcích v areálu Rolanda Garrose zrušilo počasí.

23:23 – Francouzští obhájci prvenství a letošní mistři Evropy prohráli na úvod olympijského turnaje házenkářů s Dánskem 29:37. Domácí tým navzdory bouřlivé podpoře fanoušků nezvládl odvetu za lednové finále ME, ve kterém zvítězil po prodloužení. Oba celky se utkaly i v rozhodujícím duelu pod pěti kruhy před třemi lety v Tokiu a také v loňském finále MS, v němž měli pro změnu navrch Seveřané.

22:48 – Badmintonisté Adam Mendrek a Ondřej Král v úvodním utkání olympijského turnaje ve čtyřhře neuspěli. Při premiéře pod pěti kruhy prohráli duel skupiny B s favorizovanou jihokorejskou dvojicí Kang Min-hjok, So Sung-če 12:21, 17:21.

22:28 – Olympijským vítězem v šermu šavlí je Korejec O Sang-uk. Stal se nástupcem šampiona z předchozích tří her Árona Szilágyiho, který prohrál hned první duel.

22:09 – Světová jednička Vivian Kongová vyhrála turnaj kordistek, hongkongská šermířka rozhodla finále s domácí Mallovou-Bretonovou v prodloužení.

21:58 – Kraulové štafety na 4x100 metrů vyhrály na čtvrtých OH v řadě Australanky. Zlato z Tokia obhájila také mužská štafeta USA, jejíž finišman Caeleb Dressel přidal do své olympijské sbírky osmé zlato.

21:22 – Očekávaný plavecký souboj o olympijské zlato na 400 metrů volný způsob vyhrála v Paříži australská obhájkyně prvenství a světová rekordmanka Ariarne Titmusová. Američanka Katie Ledecká usilovala o osmé zlato marně, dohmátla třetí za sedmnáctiletou Summer McIntoshovou z Kanady.

21:18 – Carlos Alcaraz zahájil po vítězství ve dvouhře úspěšně také působení ve čtyřhře po boku čtrnáctinásobného šampiona Roland Garros Rafaela Nadala. Španělská dvojice porazila v úvodním kole Argentince a nasazené šestky Maxima Gonzaleze a Andrese Molteniho za hodinu a 49 minut 7:6, 6:4. Pár, který se nazval Nadalcaraz, sklidil ovace ve stoje.

21:00 – První plavecké zlato na pařížské olympiádě získal Němec Lukas Märtens. Vyhrál kraulovou čtyřstovku, v níž dlouho útočil na světový rekord.

20:47 – Barbora Seemanová se ve své první disciplíně na hrách v Paříži do finále nedostala. V semifinále na 100 metrů motýlek obsadila 11. místo, k postupu jí chybělo 71 setin sekundy. V dopoledních rozplavbách posunula český rekord na 57,50, vlastní národní maximum z loňského listopadu vylepšila o 25 setin.

20:18 – Olympijský turnaj ragbistů vyhrál v Paříži domácí tým, který se postaral o první zlato pro pořádající zemi. Francouzi v deštivém finále porazili Fidži 28:7 a nedovolili soupeřům získat třetí titul za sebou. Třetí místo obsadili Jihoafričané.

20:03 – V 58 letech prožila stolní tenistka Zeng Zhiying olympijský debut. Čínská rodačka reprezentující Chile v předkole podlehla 1:4 na sety jen o 12 let mladší Marianě Sahakianové z Libanonu. Ani primát nejstarší hráčky turnaje si Zeng Zhiying z krátkého účinkování na hrách neodnesla. V prvním kole dnes večer nastoupí její někdejší kolegyně z čínské reprezentace Ni Xialian, která už léta reprezentuje Lucembursko. Dvojnásobné mistryni Evropy ve dvouhře je dokonce 61 let, na olympiádě startuje už pošesté.

19:24 – Kajakářka Antonie Galušková postoupila do nedělního semifinále závodu ve vodním slalomu, v kvalifikaci zajela pátý čas.

19:22 – FIFA potrestala fotbalistky Kanady za aféru se špionážním dronem při tréninku soupeřek odpočtem šesti bodů v olympijském turnaji. Hlavní trenérka obhájkyň zlatých medailí Bev Priestmanová a její dva asistenti dostali na rok zákaz působení ve fotbale. Kanadský svaz navíc zaplatí pokutu v přepočtu 5,28 milionu korun. Skandál vypukl ještě před zahájením her poté, co vyšlo najevo, že Kanaďané sledovali pomocí dronu před středečním vzájemným zápasem (2:1) trénink Nového Zélandu.

18:41 – Jezdec Miloslav Příhoda vstoupil do soutěže ve všestrannosti 45. místem v drezuře. Na zámku ve Versailles nasbíral 35,70 trestného bodu. Druhý český reprezentant Miroslav Trunda obsadil s 53 trestnými body poslední 63. místo.

18:40 – Judista Jeldos Smetov z Kazachstánu ve finále kategorie do 60 kg porazil domácího Luku Mkheidzeho a získal první olympijské zlato.

18:19 – FIFA zamítla stížnost Argentiny kvůli neuznanému vyrovnávacímu gólu z úvodního zápasu olympijského turnaje proti Maroku (1:2). Informoval o tom předseda argentinského fotbalového svazu Claudio Tapia, jenž chce nyní získat přesné zdůvodnění verdiktu, aby zvážil případné další možnosti odvolání.

18:12 – Japonská judistka Nacumi Cunodaová ovládla na OH kategorii do 48 kg. Ve finále porazila úřadující mistryni světa Básanchüü Bavuudordž z Mongolska.

18:04 – Kanoista Lukáš Rohan bez větších problémů postoupil do semifinále závodu vodních slalomářů na olympijských hrách v Paříži. Obhájce stříbrné medaile z Tokia zajel v 1. kole kvalifikace desátý čas, ve druhé jízdě ho nevylepšil a nakonec skončil dvanáctý. Nakročeno do semifinále má i kajakářka Antonie Galušková, která byla v 1. kole šestá. Druhá jízda ji teprve čeká.

18:00 – Pouhé tři desetinky sekundy dělily českého cyklistu Mathiase Vacka od postavení v elitní desítce olympijské časovky. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna v Paříži dokonce vedl, nakonec však skončil na 11. příčce a vyrovnal tak české maximum Leopolda Königa z Ria. Zlato nakonec zásluhou Remca Evenepoela putovalo do Belgie, která získala díky Woutu van Aertovi i bronz. Stříbrný dojel Ital Filippo Ganna.

17:43 – Před startem boxerských soutěží na OH zemřel v Paříži samojský reprezentační trenér Lionel Elika Fatupaito. Šedesátiletého kouče postihla podle informací médií v pátek v olympijské vesnici srdeční zástava. Jeho úmrtí potvrdila i Mezinárodní boxerská asociace (IBA).

17:29 – První hrací den olympijského turnaje v pařížském areálu Rolanda Garrose výrazně zhatil déšť. Pořadatelé už museli odložit na neděli několik zápasů, na kurt se nedostanou Tomáš Macháč, Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou ani Karolína Muchová po boku Lindy Noskové.

17:19 – Po překvapivé úvodní porážce v chaotickém zápase s Marokem zvítězili fotbalisté Argentiny na olympijském turnaji nad Irákem 3:1 a poprvé ve skupině B bodovali. Španělé zdolali Dominikánskou republiku stejným výsledkem a po druhé výhře si zajistili postup ze skupiny C do čtvrtfinále.

17:10 – Kajakářka Antonie Galušková byla v úvodním kole závodu ve vodním slalomu v Paříži šestá a je blízko postupu do semifinále. Rozhodne 2. kolo.

17:08 – Gruzínská střelkyně Nino Salukvadzeová se jako první sportovec představila na desáté olympiádě v řadě. V kvalifikaci vzduchové pistole obsadila pětapadesátiletá rodačka z Tbilisi 38. místo a měla daleko k postupu do nedělního osmičlenného finále. Další start ji čeká v páteční kvalifikaci ve střelbě ze sportovní pistole.

17:06 – Organizátoři her se omluvili Korejské republice za faux pas během pátečního slavnostního zahájení her. Při průjezdu lodí po Seině označil hlasatel jihokorejskou výpravu za "Korejskou lidově demokratickou republiku", což je oficiální název Severní Koreje, s níž jsou její jižní sousedé stále technicky ve válečném stavu. Za chybu se kál i předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, který v sobotu osobně telefonoval jihokorejskému prezidentovi Jun Sok-jolovi.

16:29 – Maďarský šermíř Áron Szilágyi hned v úvodním duelu na olympijském turnaji nečekaně přišel o šanci ovládnout na čtvrtých hrách za sebou soutěž šavlistů. Předloňského mistra světa a aktuálně pátého muže světového žebříčku vyřadil Kanaďan Fares Arfa po vítězství 15:8. Devětadvacetiletý debutant připravil favoritovi první olympijskou porážku po 15 výhrách.

16:08 – Vítězkou cyklistické časovky na olympijských hrách v Paříži se stala Australanka Grace Brownová. Stříbro získala Britka Anna Hendersonová a bronz Američanka Chloé Dygertová. Jediná Češka na startu Julia Kopecký obsadila 28. místo.

16:06 – Pořadatelé olympijského turnaje kvůli deštivému počasí zrušili několik sobotních zápasů. Mezi nimi je i deblové utkání české dvojice Karolína Muchová, Linda Nosková s Ruskami Jelenou Vesninovou a Jekatěrinou Alexandrovovou.

16:00 – Kanoista Lukáš Rohan obsadil v 1. kole závodu vodních slalomářů 10. místo. Obhájce stříbra z Tokia tak kontroluje postupovou pozici do pondělního semifinále, kam se po sobotním 2. kole kvalifikuje 16 z 20 závodníků. Každému z kanoistů se bude započítávat lepší čas ze dvou jízd. Vstup do olympijských her dnes čeká i Antonii Galuškovou mezi kajakářkami, kterým začíná úvodní kolo po 16. hodině.

15:56 – Novak Djokovič a Carlos Alcaraz dle očekávání urychlili program na dvou největších kurtech v areálu Rolanda Garrose. Srb za necelou hodinu hry deklasoval 6:0, 6:1 deblového specialistu Matthewa Ebdena a ve druhém kole může potkat Rafaela Nadala. Alcaraz si poradil 6:3, 6:1 s libanonským outsiderem Hadym Habibem a úspěšně tak odstartoval svůj debut na olympijských hrách. Více informací najdete v článku.

15:24 – Pořadatelé v Roland Garros hlásí kvůli dešti další odložení zápasů na kurtech beze střechy, začne se hrát nejdříve v 16:15.

15:02 – Počasí tenisu v Paříži nepřeje, začátek zápasu Karolíny Muchové s Leylah Fernandezovou je aktuálně odložen na 15:30.

14:09 – Iga Šwiateková dle očekávání protáhla svou neporazitelnost v areálu Rolanda Garrose na 22 zápasů. Světová jednička nedovolila Irině Beguové dopodávat druhou sadu a po vítězství 6:2, 7:5 úspěšně vstoupila do olympijského turnaje. Její další soupeřkou bude Nadia Podoroská, nebo domácí Diane Parryová.

13:25 – Hned první hrací den olympijského turnaje v pařížském areálu Rolanda Garrose narušuje déšť. Karolína Muchová měla nastoupit na kurt na úvod programu ve 12:00, ale nejdříve se začne hrát v 15:00. Tenisté jsou v akci pouze na dvou největších dvorcích vybavených zatahovací střechou.

12:43 – "Mám nejvíc radost z toho času a ještě třešnička je postup. Je to úplně skvělé. Závod byl zvláštní, ale fajn. Byl to první start na olympiádě. Člověk nevěděl, co má čekat. Zkoušela jsem si teplotu v call roomu tak, jak mi to sedí. Tu atmosféru, ještě z první dráhy, takže to bylo takové hlasitější," řekla českým novinářům Barbora Seemanová.

12:33 – Dvojskif Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková postoupil na olympijských hrách v Paříži do úterního semifinále. České veslařky obsadily v úvodní čtyřčlenné rozjížďce druhé místo, když v dešti nestačily pouze na obhájkyně zlatých medailí z Tokia Ancutu Bodnarovou a Simonu Radisovou z Rumunska.

12:29 – Hned první hrací den olympijského turnaje v pařížském areálu Rolanda Garrose narušuje déšť. Karolína Muchová měla nastoupit na kurt na úvod programu ve 12:00, ale nejdříve se začne hrát ve 13:30. Tenisté jsou v akci pouze na dvou největších dvorcích vybavených zatahovací střechou.

12:12 – Olympijskou soutěž v synchronizovaných skocích do vody z třímetrového prkna ovládly v Paříži čínské mistryně světa Čchang Ja-ni a Čchen I-wen. Čínská dvojice potvrdila nadvládu v disciplíně, když navázala na tituly z posledních tří světových šampionátů.

11:54 – Španěl Rudy Fernández se zapsal do historie jako první basketbalista, který se zúčastnil šesti olympijských her. Startem v Paříži splnil hráč Realu Madrid sen zesnulému otci. Jeho tým vstoupil do turnaje porážkou 80:92 s obhájci bronzu Australany.

11:52 – Střelec Matěj Rampula skončil v kvalifikaci disciplíny vzduchové pistole na 23. místě a do bojů o medaile pro osm nejlepších nepostoupil.

11:27 – Prvními olympijskými vítězi pařížských her jsou Číňané Šeng Li-chao, Chuang Jü-tching, kteří vyhráli soutěž smíšených dvojic ve vzduchové pušce.

11:26 – Barbora Seemanová ve své první olympijské disciplíně na hrách v Paříži stovce motýlek postoupila do večerního semifinále v českém rekordu 57,50 sekundy. Ve své rozplavbě skončila čtvrtá, celkově prošla mezi 16 semifinalistek z deváté pozice. Čtyřiadvacetiletá plavkyně, jejíž hlavní disciplínou je 200 metrů volný způsob, vylepšila své vlastní české maximum z loňského listopadu o 25 setin.

11:03 – Páteční zahájení letních olympijských her v Paříži sledovalo v České televizi (ČT) 938 tisíc diváků. Podíl na sledovanosti dosáhl 37,92 procenta. Bylo to nejsledovanější zahájení olympiády od zimních her v Soči v roce 2014, které tehdy sledovalo 1,4 milionu diváků.

10:56 – Zatímco v Paříži se bojuje o první medaile, u jezera Most odstartoval druhý den Olympijského festivalu...

10:00 – Velkého přeslapu se při slavnostním zahájení dopustili organizátoři – hlasatel totiž loď s výpravou Jižní Koreji představil ve francouzštině i angličtině jako Korejskou lidově demokratickou republiku, což je oficiální název pro Severní Koreu.

09:45 – Sportovní střelci Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková skončili v soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pušce už v kvalifikaci a první pařížskou medaili tak nezíská. Reprezentační dvojice nastřílela dohromady 623,6 bodu a obsadila 24. místo. Od postupové čtyřky je dělilo více než šest bodů. Kvalifikaci ovládlo čínské duo Šeng Li-chao, Chuang Jü-tching s výkonem 632,2.

09:40 – Kvůli špatnému počasí v Paříži se v sobotu na olympijských hrách neuskuteční soutěž skateboardistů v disciplíně street. Organizátoři informovali, že vzhledem k dešti medailový závod bez české účasti odložili na pondělí.

09:26 – Renomovaný magazín Time zařadil českou kolekci mezi tři nejlepší na světě!

09:21 – Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vstoupí do olympijského turnaje v Paříži nedělním utkáním s kanadským párem Samuel Schachter, Daniel Dearing. Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou čekají ve stejný den pod Eiffelovou věží Američanky Kelly Chengová se Sarou Hughesovou.

08:33 – Bikerka Jitka Čábelická neuspěla u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) se žalobou na Český svaz cyklistky kvůli nominaci na olympijské hry. Čtyřiatřicetiletá cyklistka nařkla svaz (ČSC) z porušení nominačních kritérií, ale CAS na svém pátečním zasedání v dějišti her Paříži šestinásobné české mistryni v cross country za pravdu nedal. O rozhodnutí informovaly arbitráž a svaz na svých webech. V neděli tak olympijský závod absolvuje Adéla Holubová.

08:06 – Co vše nabídne první den olympijských her? Kompletní sobotní program.

07:06 – Vodní slalom má na pořadu kvalifikační jízdy kanoistů s Lukášem Rohanem, obhajujícím stříbro z Tokia, a kajakářek s Antonií Galuškovou. Dvě jízdy slouží především k osahání trati, v semifinále budou chybět jen čtyři nejpomalejší kanoisté a tři kajakářky.

07:04 – Do tenisového pavouku z české výpravy jako první vstoupí Karolína Muchová. Pokud to počasí dovolí, nastoupí v pravé poledne proti Kanaďance Leylah Fernandezové, kterou předloni v Miami porazila. Tomáš Macháč se utká s turnajovým spoluhráčem ve čtyřhře Čang Č'-čenem z Číny. Hrát budou i oba páry ve čtyřhře žen. Krejčíkovou se Siniakovou, které jsou nasazené jako dvojky, čeká na úvod tchajwanská dvojice Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan.

06:55 – První olympijskou medaili získávají tradičně už od roku 1972 střelci, tentokrát to bude za střelbu smíšených dvojic ze vzduchové pušky. V ní nastoupí Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková.