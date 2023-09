Pech ovládl dramatickou Rallye Pačejov, Kopeckého předstihl v poslední erzetě

Automobilový jezdec Václav Pech (46) vyhrál podruhé Rallye Pačejov. V dramatické koncovce závěrečného závodu mistrovství České republiky porazil již jistého šampiona Jana Kopeckého (41), kterého od čtvrté výhry za sebou v Pačejově nakonec dělila sekunda. Třetí skončil Dominik Stříteský a posunul se na stříbrnou pozici v celkovém hodnocení seriálu před Adama Březíka, jenž na startu chyběl.

Kopecký se v čele 44. ročníku soutěže držel od první rychlostní zkoušky, ještě po deváté z dvanácti měřených úseků měl na Pecha náskok 4,8 sekundy. Pech startující se speciálem WRC ale jeho náskok snížil, v posledním testu ho porazil o 1,9 sekundy a předstihl jej i v konečném hodnocení.

"Byla to hodně vyrovnaná rallye, od začátku do konce to bylo o desetinkách a skoro tradičně jsme si to rozdali na poslední rychlosce. Jsem nesmírně rád, že jsme vyhráli," řekl Pech České televizi. V Pačejově tak navázal na triumf z roku 2005, kdy byla ale soutěž součástí seriálu sprintrallye. "S celou sezonou je naprostá spokojenost. Nějaké technické problémy nebo chyby k tomu patří, ale převládají vítězství, což je skvělé," dodal Pech.

Pech rivala znovu porazil

Pech, jehož výsledky se do hodnocení MČR nezapočítávají, tak opět dokázal letos svého dlouholetého rivala porazit. Rychlejší byl i na Valašce, na Rallye Šumava Klatovy, v Hustopečích a na Barum rallye Zlín, kterou ale s ohledem na pravidla oficiálně vyhrál Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody Kopecký, jenž aktuálně startuje se speciálem Rally2, nicméně bezpečně získal jubilejní desátý český titul.

"Pačejov je nádherná soutěž a pořadatelé tady odvádí skvělou práci, za což jim patří velké poděkování. Rychlostní zkoušky byly nádherně připravené. Jsou to fakt jedničky," ocenil Kopecký práci organizátorů. Závěr rallye moc nechtěl komentovat. "Nechci se k tomu asi vyjadřovat, zas by to zvedlo nějakou nevoli. My jsme prostě tu poslední rychlostní zkoušku jeli nejlépe, jak jsme mohli," podotkl jednačtyřicetiletý pilot a poukázal zřejmě na časté dohady fanoušků o rozdílnosti jeho a Pechova vozu.

Kopecký si titul zajistil v srpnu na Barum rallye Zlín a následně naznačoval, že už v aktivní kariéře nebude pokračovat. Nyní počítá s tím, že pojede i v roce 2024. "Po Barumce byla taková hustá, divná atmosféra, takže jsem byl trošku nalomený skončit, ale už se to nějak uklidnilo. Teď už zase přemýšlím nad příštím rokem," řekl Kopecký ČT.