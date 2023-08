Oficiálním vítězem Barum rallye se stal Kopecký, nejrychlejší byl ale Pech

Vítězem 52. ročníku Barum Czech rallye Zlín se stal pojedenácté v kariéře Jan Kopecký (41), který tak stylově oslavil zisk jubilejního desátého českého titulu. Absolutně nejrychlejším jezdcem závodu, který byl vedle domácího mistrovství také součástí evropského šampionátu, byl ale Václav Pech (46), startující v oddělené národní části soutěže. I přes nedělní havárii si ve Zlíně zajistil evropský titul Hayden Paddon (36) z Nového Zélandu.

Kopecký prohrál s Pechem o devět sekund. Výsledky dlouholetého rivala bývalého továrního jezdce Škody, startujícího s vozem kategorie WRC, se ale do oficiálních výsledků ME nezapočítávaly.

Kopecký tak zažil podobnou situaci jako v roce 2004, kdy naopak on startoval s vozem WRC a byl nejrychlejší. Oficiálním vítězem rallye se ale stal Francouz Jean Joseph, i tehdy se organizátoři řídili podmínkami ME.

"V rámci Evropy jsme nejrychlejší posádka, takže jsme samozřejmě maximálně spokojení. A to ostatní snad ani budu komentovat," řekl Kopecký novinářům. Nechtěl se tak příliš vyjadřovat k souboji s Pechem v absolutním pořadí. "Jsou to furt otázky, které k tomu patří, ale já jsem v té roli byl taky. I když Vašek měl v té době stejné auto, taky měl WRC. Myslím si, že pokud by chtěl jet s námi, měl by si pořídit nejmodernější R5 a popasovat se s tím autem. Hotovo," podotkl jedenačtyřicetiletý pilot.

Následně ale přiznal, že spíše než na souboj s Pechem, který vyrážel na trať s více než hodinovým odstupem za ním, se soustředil na klasifikaci ME, kde byl jeho hlavním soupeřem Miklós Csomós z Maďarska. "V závěru jsem měl hlavní důvod udržet Maďara za sebou," podotkl Kopecký, který nejkvalitnější českou rallye ovládl poosmé za sebou.

Pech byl také spokojený

Spokojený byl i Pech, který letos vyhrál v absolutním pořadí čtvrtou z šesti rallye v českém šampionátu. "Jsem strašně, strašně moc spokojený. Byla to asi jedna z nejnáročnějších rallye, co tady byla. Neskutečné horko, krásné rychlostky, od začátku úplně nadoraz bez jediné rezervy, bez nějakého taktizování, bez vypuštění jedné zatáčky. Tak, jak to děláme s Honzou už několik let. Taky jsme byli po první etapě kousíček od sebe, pak jsme byli v nule a několikrát jsme si vystřídali pořadí," řekl Pech.

Absurditu jeho výsledku a vítězství v absolutním pořadí podtrhuje skutečnost, že Pech do českého šampionátu neboduje. "Nejedeme o nic jiného než o vítězství, o dílčí úspěchy v absolutním. Klukům se to nelíbilo, že jsme je poráželi, tak nás vyřadili. Tak je porážíme dál," pousmál se Pech, který s vozem Ford Focus WRC získal v roce 2020 český titul. Od loňska ale již v seriálu po změně pravidel nemůže bodovat.

I díky tomu tak mohl ve Zlíně oslavit jubilejní desátý domácí titul Kopecký. "Já to ani nepočítám, pro mě to není důležité. Jsem opravdu rád, že jsme spokojeni s autem, že funguje skvěle a že jsme byli mezi Evropany nejrychlejší," uvedl Kopecký, jenž se ani nechystal na žádné velké oslavy. "Potřebuju se najíst, dát si dvě plzně a jít spát," pousmál se.