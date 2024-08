Šépka se Sedlákem si na ME zajistili postup do osmifinále, Dunárová s Mokrou vypadly

Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem si na ME zajistili přímý postup do osmifinále.

Beachvolejbalisté Jakub Šépka a Jiří Sedlák zvítězili na mistrovství Evropy v Nizozemsku nad švýcarským párem Quentin Métral, Yves Haussener 21:19, 21:17 a po třetí výhře si zajistili přímý postup do osmifinále. Do něj se nedostaly Miroslava Dunárová s Danielou Mokrou, jež v maratonské druhé sadě v předkole play off proti Polkám Jagodě Sliwkové a Aleksandře Wachowiczové neproměnily devět setbolů a po prohře 14:21, 32:34 obsadily dělené 17. místo.

Šépkovi se Sedlákem, kteří v úterní třísetové bitvě zdolali nizozemské veterány Alexandera Brouwera s Robertem Meeuwsenem, vzdali Poláci Michal Bryl a Bartosz Losiak první dnešní zápas kvůli kurióznímu zranění. Jeden z bronzových medailistů z loňského mistrovství světa v Mexiku si pořezal nohu o mušle, které zůstaly v písku na kurtu. Proti Švýcarům měli Češi zápas od začátku pod kontrolou a s přehledem si pojistili první místo ve skupině.

"Dostali jsme výborné taktické pokyny od trenéra Andrey Tomatise, jak hrát ve větru, protože tady opravdu hodně fouká. Nějak jsme se s tím popasovali a vycházelo nám to. V prvním setu velmi těsně, ale pak už se nám dařilo více," řekl Šépka. "Už samotná účast na turnaji pro nás byla velkým překvapením. V Apeldoornu jsme se v úterý dozvěděli, že hrajeme v Haagu, což je přesně na druhou stranu od letiště," doplnil polař, který se spolu se Sedlákem dostal do turnaje na poslední chvíli.

Tomáš Semerád a Jan Dumek prohráli i druhý zápas v základní skupině. Třetímu nasazenému německému páru Nils Ehlers, Clemens Wickler, který minulý týden získal na olympijských hrách stříbro, podlehli 0:2.

Semerád s Dumkem, kteří se do turnaje dostali jako náhradníci, drželi s favorizovanými soupeři v úvodu krok. V závěru první sady si dokonce vypracovali vedení 19:16, koncovku ale nezvládli a Němci pětibodovou šňůrou set získali 21:19. Ve druhém pak Ehlers s Wicklerem odskočili do vedení 7:2 a další komplikace nepřipustili. Sadu vyhráli jednoznačně 21:10.

Výsledky mistrovství Evropy, muži

Dunárová s Mokrou na loňském ME ve Vídni favorizované Polky porazily a i díky tomu nečekaně skončily deváté. Dnes na stejné soupeřky v prvním setu nestačily, ale ve druhém měly devět šancí k tomu, aby zápas dovedly do tie-breaku. Nakonec ale Sliwková s Wachowiczovou využily pátý mečbol a postoupily do osmifinále.

Výsledky mistrovství Evropy, ženy