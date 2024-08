Hermannová se Štochlovou zvítězily na mistrovství Evropy i potřetí a jsou v osmifinále

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou si na ME zajistily postup do

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová (33) a Marie-Sára Štochlová (25) na mistrovství Evropy v Nizozemsku vyhrály skupinu a postoupily přímo do osmifinále. Ve středu nejprve zdolaly Rakušanky Franzisku Friedlovou, Anju Trailovicovou 21:15, 21:17 a třetí úspěch v Haagu si připsaly už pod umělým osvětlením proti domácí dvojici Mila Koninková, Desy Poieszová. Přehrály je 21:19 a 21:16.

Hermannová se Štochlovou šly v prvním setu proti 85. týmu světového žebříčku brzy do vedení, které postupně navyšovaly až na konečný šestibodový rozdíl. Druhá sada byla vyrovnanější, v závěru se českým olympioničkám povedla za stavu 16:17 rozhodující pětibodová šňůra. V zápase proti domácím Koninkové a Poieszové zpočátku ztrácely, a to až pět bodů, ale roli favoritek nakonec splnily.

"Byl to noční zápas a narvaný lidma. Daly jsme ho 2:0, tudíž máme zítra den pauzu a budeme čekat na rozlosování play off," řekla Hermannová. Na poslední chvíli se Češkám hodně změnila skupina. Odhlásily se bronzové z olympiády Tanja Hüberliová s Ninou Brunnerovou ze Švýcarska i Polky, a to ze zdravotních důvodů.

"Místo Švýcarek k nám skočily Litevky, se kterými jsme hrály první zápas. Nebyl to náš nejlepší výkon, každopádně se nám ho povedlo těsně vyhrát a ukázalo se, že to byl klíčový zápas k postupu z prvního místa," dodala Hermannová.

Další zápasy

Miroslava Dunárová s Danielou Mokrou ve středu utrpěly naopak dvě prohry s favorizovanými německými páry. Nejprve podlehly Lauře Ludwigové s Louisou Lippmannovou a poté ve dvou setech i Svenje Müllerové s Cinjou Tillmannovou. Ve skupině nicméně s bilancí 1-2 skončily Češky třetí a čeká je předkolo play off.

Dunárová s Mokrou vedly v prvním setu až o pět bodů, avšak ostřílené Němky vyrovnaly a za stavu 17:17 třemi body v řadě rozhodly. Druhá sada už byl jednoznačnou záležitostí, Ludwigová s Lippmannovou šly brzy do trháku a náskok si v klidu pohlídaly. Další zkušený pár Müllerová, Tillmannová večer rovněž nezaskočily.

Cennou výhrou zahájili mistrovství Evropy Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. V Haagu přehráli nizozemské veterány Alexandera Brouwera s Robertem Meeuwsenem po třísetové bitvě, v poslední sadě zvítězili 16:14.

Tomáš Semerád s Janem Dumkem si proti Norům vypracovali vedení 19:15, jenže nevyužili čtyři setboly a úvodní sadu nakonec ztratili. Další vyrovnaná koncovka vyzněla ve prospěch Čechů, kteří ale vzápětí nezachytili začátek tie-breaku a prohrávali 0:6. Manko už nedohnali a podlehli 22:24, 21:19, 7:15. Muži dohrají skupiny ve čtvrtek.

České jedničky Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem po olympiádě onemocněli a na Euru nestartují. Z turnaje, který se koná jen pár dnů po skončení her, se nakonec odhlásili i šampioni z Paříže a vítězové posledních dvou ročníků ME Švédové David Ahman s Jonatanem Hellvigem. Ženská soutěž přišla o obhájkyně titulu a bronzové z olympiády Tanju Hüberliovou s Ninou Brunnerovou ze Švýcarska.

Výsledky mistrovství Evropy, ženy