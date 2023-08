Hermannová se Štochlovou i Dunárová s Resovou jsou na ME v beach volejbale v play off

Hermannová se Štochlovou i Dunárová s Resovou jsou na ME v beach volejbale v play off

Oba české ženské beachvolejbalové páry si na mistrovství Evropy ve Vídni vybojovaly postup ze skupiny do vyřazovacích bojů. Miroslava Dunárová (24) a Daniela Resová (25) to zvládly po prvním zápase a výhře 2:1 na sety nad polskou dvojicí Jagoda Gruszczyňská, Aleksandra Wachowiczová, zkušenější Barbora Hermannová (32) s Marií-Sárou Štochlovou (24) se po úvodní porážce zachránily po bitvě se Španělkami Sol Guidarelliovou a Sofíí Gonzálezovou.

Hermannová se Štochlovou v první sadě ani jednou neprohrávaly a zvítězily 21:16. Druhý set měl opačný průběh. Francouzky od počátku vedly, a přestože se české jedničky v závěru několikrát dotáhly na jediný bod, nasazené devatenáctky vyhrály 21:19.

Dlouho vyrovnaný tie-break rozhodla za stavu 9:8 pro českou dvojici pětibodová šňůra Francouzek, jež nakonec zkrácenou sadu ovládly 15:11. Odpoledne si zahrají o vítězství ve skupině, které znamená přímý postup do osmifinále.

Hermannová a Štochlová se utkali se Španělkami Sol Guidarelliovou a Sofíí Gonzálezovou o jistotu udržení v turnaji. V souboji dvou poražených párů z prvních zápasů ve skupině se vedení ujal španělský pár, Češky ale ve druhém setu odvrátily brzký konec a v tiebreaku vyhrály 17:15.

"Podmínky jsou šílené, hrozně fouká, točí se to ze strany na stranu. Španělky už v prvním zápase proti nejvýše nasazeným Italkám hrály velmi dobře, takže jsme věděly, že to nebude jednoduchá záležitost," řekla Hermannová.

"V ranním zápase jsme udělaly spoustu zbytečných nevynucených chyb, teď už to bylo o něco lepší. Celkově se nám dneska moc nedařilo najít společné tempo, spíš jsme od rána bojovaly samy se sebou než se soupeři," dodala Štochlová.

Tabulka skupiny C

Dunárová s Resovou polskou dvojici zaskočily a první sadu vyhrály 21:17. Favorizované soupeřky vyrovnaly a do tie-breaku vstoupily lépe, ale Češky nepříznivý stav zvrátily. Za stavu 14:13 proměnila Dunárová mečbol útokem přesně na zadní čáru.

"Do zápasu jsme šly s tím, že nemáme co ztratit, protože Polky teď mají formu a na posledním turnaji zahrály fakt dobře. My jsme na ně byly dobře připravené, ale braly jsme to tak, že svým výkonem můžeme jen překvapit," řekla ČTK Dunárová. "Nervózní jsme byly celou dobu, ale neztratily jsme hlavu. Bojovaly jsme o každý míč a dávaly jsme do toho celou dobu všechno," dodala brněnská polařka. Český pár se o přímý postup do osmifinále utká s Ukrajinkami Valentynou Davidovovou a Jevhenijí Bajevovou.

V duelu o první místo ve skupině Dunárová s Resovou na Ukrajinky nestačily. V obou setech brzy ztrácely a prohrály je výrazným rozdílem. "Úplně jsme si neporadily se sluncem, které tady hodně nepříjemně svítilo. Mohly jsme na to zareagovat rychleji," řekla Resová.

"Teď převládají negativní emoce. Věřily jsme si na ně, protože je známe. Jsme ale samozřejmě hrozně šťastné, že jsme z té skupiny vůbec prolezly. Navíc jsme druhé a máme dobrou pozici. Takže je to hořkosladké," dodala Dunárová.

Tabulka skupiny G