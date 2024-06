Hermannové se Štochlovou Paříž utekla. Beachvolejbalistky si na olympiádě nezahrají

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová (33) a Marie-Sára Štochlová (25) si na olympijských hrách v Paříži nezahrají. Poslední volné místo získaly na jejich úkor ve finále týmového Nations Cupu Nizozemky díky vítězství nad Českem 2:0. Nejprve Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou podlehly 1:2 na sety Kirsten Bröringové s Emi van Drielovou, následně stejným poměrem Hermannová se Štochlovou prohrály s Brecht Piersmaovou a Wies Bekhuisovou.

Štochlovou letos sužovaly zdravotní problémy, i proto se českým ženským jedničkám nepodařilo postoupit do Paříže z redukovaného žebříčku. Na finálový turnaj Nations Cupu v Lotyšsku se Češky dostaly až po přerozdělení míst, ale přes porážku s Polskem ve skupině postoupily po výhrách v play off nad Finskem a Itálií do finále. Poslední krok se jim ale udělat nepodařilo.

"Vyrovnáváme se s tím jako každý, kdo kdy byl jeden zápas od olympiády a pak to nevyšlo. Je to těžké...," řekla zklamaná Štochlová v nahrávce pro média. "Ale nemusíme odcházet se skloněnou hlavou. Nechaly jsme tady všechno, stejně jako holky, co tu byly s námi (Neuschaeferová se Svozilovou), na kurtu nechaly tělo a duši. Bohužel ten konec nebyl sladký pro nás. Tak to je, no. To je sport," litovala.

Hermannová přišla o možnost třetího startu pod pěti kruhy. V Riu de Janeiro i Tokiu startovala po boku Markéty Nausch Slukové, do Brazílie postoupily právě díky triumfu v tehdejším Kontinentálním poháru. Jedinými českými zástupci na písku pod Eiffelovou věží budou mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.