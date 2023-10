Osm let cesty ke zlatu. Jak se z Perušiče a Schweinera stali mistři světa na písku

Jejich dlouhá cesta je oceněna zlatou radostí. Už osm let spolu hrají Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) plážový volejbal, nyní získali v býčí aréně v mexické Tlaxcale titul mistrů světa. Tak nějak symbolicky zkrotili soupeře, který symbol červeného býka na svých čelenkách nesl.

Perušič a Schweiner sice nezačali turnaj světového šampionátu dobře, když zaváhali v základní skupině, ale v play off už porazili všechny soupeře. V boji o zlato zdolali mladý švédský pár David Ähman – Jonatan Hellvig 2:1 na sety. Po dramatickém průběhu přišel sladký konec, vždyť Seveřanům vrátili rok starou prohru z finále mistrovství Evropy v Berlíně.

Jejich společná cesta začala v roce 2015, kdy se poprvé vedle sebe představili na českém superpoháru v Opavě. Bylo to krátce poté, co proti sobě nastoupili ve finále juniorského mistrovství ČR. Ondřej Perušič tehdy vyhrál ve dvojici s Tomášem Váňou, tušil ale, že když se spojí s dvoumetrovým blokařem z konkurenčního, ale zároveň partnerského týmu David Schweiner – Martin Pihera, může být potenciál dvojice obrovský. V listopadu stejného roku už spolu získali v Pelhřimově bronz na neoficiálním zimním mistrovství střední Evropy.

Ke dráčkům přišel Ital

Dvojice Perušič – Schweiner pak nastupovala pod záštitou Dráčkovy jazykové mateřské školy, která provozovala Beachklub Strahov. O rok později ale přišel do týmu další důležitý článek. Někdejší reprezentant Martin Lébl, který pracoval pro Českou volejbalovou federaci a jako hráč dříve působil jak v šestkovém, tak i v plážovém volejbalu, využil svých konexí a oslovil jednoho z předních světových odborníků Andreu Tomatise. Charismatický Ital se stal koučem dvojice, která rok od roku výkonnostně rostla.

Jeden z prvních společných turnajů Schweinera a Perušiče v roce 2016. facebook Beach Academy Brno

"Na začátku jsme se museli hodně poznávat, ale když nám kluci začali věřit, šlo to skvěle. Spousta věcí se pro ně změnila, hodně času přes zimu jsme trávili v zahraničí, hlavně na Tenerife. Bylo to těžké, najednou byli pryč od přátel, od rodiny. Ale vyplatilo se. To je ten důvod, proč dnes hrají tak dobře," vyprávěl v jednom z rozhovorů pro Český olympijský tým Tomatis.

Florbalový přestup naštěstí nevyšel

Nutno říci, že pro Perušiče nebyl beachvolejbal dlouho sportem číslo 1. Ještě v roce 2012 hrál nejvyšší florbalovou soutěž v barvách pražské Sparty a byl jejím druhým nejproduktivnějším hráčem. Rok předtím se podílel na triumfu Pražanů na juniorském Czech Open. V roce 2013 si ve sportu s děrovaným míčkem dokonce zahrál o medaile na mistrovství světa. Cenný kov ale domů nepřivezl, Češi skončili čtvrtí.

Perušič v utkání florbalového MSJ 2013 Česko – Finsko. IFF / floorball-pics.se / M. Kuch

Ale i on už v té době tušil, že talentu má více pro větší míč a písek. "Na spadnutí byl přestup do Tatranu Střešovice, Sparta ale nakonec nesouhlasila. Kdyby to tenkrát dopadlo, tak jsem asi teď florbalista. Byl jsem rozhodnutý, že tam půjdu. Ale zároveň se nám přes léto zadařilo na beachi, tak jsem se rozhodl, že zůstanu u volejbalu a budu ho dělat naplno i přes zimu," vzpomínal před lety v rozhovoru pro florbal.cz.

Zanechání florbalu Perušič litovat nemusel, stal se z něj jeden z nejlepších beachvolejbalových polařů světa. "Má výborné podání, skvěle brání a je jedním z nejlepších hráčů světa v přechodové hře. To vytváří rozdíl," řekl Tomatis o jednom ze svých svěřenců. Schweiner se zase stal "monstrem" na síti. "Je jedním z nejlepších blokařů na okruhu, stal se dobrým všestranným hráčem, to dříve bývala jeho slabina," dodal trenér.

Hořké Tokio s covidem

Velká očekávání byla od české dvojce už při odletu na odloženou olympiádu do Tokia v roce 2021. Tam však Perušič se Schweinerem nemohli nastoupit kvůli covidovému testu prvního jmenovaného k úvodnímu zápasu ve skupině. Možná je to stálo účast v play off, krutý příběh ale vzali smířlivě.

Podvádět nechtěli, ač prý rady na obcházení pravidel od lékaře české výpravy dostali. "Chtěl bych být nejen dobrý sportovec, ale i vzdělaný a společensky přínosný člověk. To je pro mě více než zlatá olympijská medaile," říkal ve své zpovědi pro web Bez frází a později celé téma rozebral i v podcastu Livesport Daily #42.

Na medaili z olympijských her zatím čekají, dva roky po Tokiu se ale stali mistry světa. Díky triumfu na letošním MS také pro Česko vybojovali účastnické místo na dalších hrách v Paříži.

Livesport Daily #42: Jaká je role sportovce v současné společnosti, vysvětluje Ondřej Perušič Livesport

Ať už se mise podaří, nebo ne, bude to pro Ondřeje Perušiče zřejmě poslední akce kariéry. Nedávno přiznal, že svou další budoucnost vidí mimo beachvolejbalové kurty. Inspiruje ho i cesta jeho dědečka Borise, který byl v roce 1964 u stříbra českých volejbalistů na olympijských hrách v Tokiu a o dva roky později se stal mistrem světa. I on ukončil kariéru na vrcholu a stal se pilotem Československých aerolinií.