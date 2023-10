Historický úspěch. Perušič se Schweinerem si na MS zahrají o zlaté medaile

Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) si na mistrovství světa v plážovém volejbalu zahrají o titul. V mexické Tlaxcale v sobotním semifinále porazili americkou dvojici Trevor Crabb a Theodore Brunner suverénně 21:15 a 21:12. V boji o zlato budou dnes jejich soupeři Švédové a turnajové dvojky David Ahman a Jonatan Hellvig, s kterými mají pozitivní bilanci vzájemných zápasů 2:1, a budou mít šanci na odvetu za porážku v loňském finále mistrovství Evropy.

Postupem do závěrečného duelu Perušič se Schweinerem vylepšili dosud nejlepší český výsledek na MS, kterým byl bronz Evy Celbové a Soni Dosoudilové z roku 2001. Mužským maximem bylo 17. místo.

Čeští volejbalisté, kteří ve čtvrtfinále vyřadili obhájce titulu a světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska, měli semifinálový duel pod kontrolou. V prvním setu šli do prvního trháku čtyřmi body za sebou od stavu 2:3, v zápětí získali až šestibodové vedení a v koncovce proměnili hned první setbol. Druhou sadu proti až 21. nasazenému páru zcela ovládli a po druhém mečbolu se mohli radovat z postupu.

"Byl to tady pro nás opravdu těžký týden, ale nějak se to povedlo," uvedl Schweiner na webu šampionátu s připomínkou rozpačitého vstupu do turnaje. Ve skupině Češi vyhráli jen jeden ze tří zápasů a museli se strachovat o postup. Do play off vstoupili Perušič a Schweiner výhrou nad španělskými mistry Evropy z roku 2013 Pablem Herrerou a Adriánem Gavirou, která je nakopla. "Semifinálový zápas byl z naší strany hodně nervózní a jsem rád, že se nám podařilo vyhrát. Měli jsme dobrý taktický plán a hráli jako tým," pochvaloval si Schweiner.

Ahman s Hellvigem porazili polskou dvojici Bartosz Losiak, Michal Bryl po třísetové bitvě a tie-breaku v poměru 18:16. Na turnaji ztratili teprve druhý set. Složení finálové dvojice znamená, že mezi mužskými světovými šampiony se objeví nová země, v pořadí jedenáctá.

Perušič se Schweinerem se se švédskými soupeři utkali dosud třikrát a dvakrát byli úspěšnější, naposledy letos v dubnu ve čtvrtfinále Pro Tour Elite v brazilské Uberlandii, kde nakonec po finálovém vítězství nad Molem se Sörumem slavili titul.

"V zimě jsme s nimi (Ahmanem a Hellvigem) trénovali, velmi dobře se známe a známe jejich herní styl," uvedl Perušič. "Myslím, že ve finále to bude hodně o přípravě, úzké spolupráci s našimi trenéry a víře, že na to máme. Máme tady skvělý tým a je sen, čeho jsme tu dosáhli."