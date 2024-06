Perušič a Schweiner mají v Ostravě výhru a porážku. Šépka a Sedlák zaskočili favority

Ondřej Perušič a David Schweiner mají po prvním dnu Pro Tour Elite v Ostravě na kontě vítězství a porážku. Turnaj zahájili výhrou 21:17, 21:14 nad Nizozemci Stevenem van de Veldem a Matthewem Immersem, pak ale podlehli Italům Samuelemu Cottafavovi a Paolu Nicolaiovi 21:14, 13:21, 7:15. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem nečekaně zdolali nizozemské favority Stefana Boermanse a Yoricka de Groota 2:1 na sety. O podobné překvapení se nepostaraly Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, jež nestačily na Kanaďanky Melissu Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou.

V prvním utkání si Perušič se Schweinerem brzy vypracovali náskok, Nizozemci sice snížili na 13:14, ale úvodní set už nezachránili. Druhá sada měla obdobný průběh, za stavu 12:11 uhráli domácí volejbalisté i díky esu a dvěma blokům šest bodů v řadě a k radosti slušně zaplněných tribun rozhodli o hladké výhře. Van de Veldemu s Immersem tak oplatili prohru z úvodu sezony v Dauhá.

"Jsme hrozně spokojení za takovýhle vstup. Zároveň je hodně důležitý bodový rozdíl, který se nám povedl, protože to je jeden z klíčů postupu ze skupiny. Může rozhodovat každý bod," řekl Schweiner.

"Měli jsme v zádech podporu domácích diváků, což je opravdu velmi významný faktor, a naše výsledky z minulých let to dokazují. A myslím si také, že Nizozemci teprve včera získali jistotu, že se kvalifikují na olympijské hry. Možná si zápas šli trochu více užít," doplnil Perušič.

K nakonec hladkému zisku úvodní sady proti Cottafavovi s Nicolaiem pomohly českým jedničkám i zkrácené servisy ještě za nerozhodného stavu. Ve druhém setu se situace obrátila, nedařilo se hlavně Schweinerovi. Úřadujícím mistrům světa nevyšel ani tie-break, v němž brzy nabrali velké manko a zkušení Italové už je nenechali vrátit se do zápasu.

"Od druhého setu Italové asi našli recept, a zároveň naše hra se zhoršila asi ve všech ohledech. Už se nám nedařilo tolik je dostávat pod tlak podáním i následně bránit. A naopak zejména Cottafava zahrál velmi dobrý zápas. A to nejenom v útoku, ale také v obraně. Několik klíčových bodů zařídil on," prohlásil Perušič.

"Musíme udržet výkon z první sady po dva sety. Naše hra byla poslední měsíce hrozně nahoru a dolů. Tohle to trošku potvrzuje," uvedl Schweiner. "Získaný set je slabá útěcha, ale počítá se," dodal třicetiletý blokař.

Šépka se Sedlákem v prvním setu několikrát utekli až na rozdíl čtyř bodů a nakonec jej vyhráli 21:18. Pak ale Češi, kteří spolu hrají první sezonu, začali chybovat a Boermans s de Grootem pohodlně vyrovnali. V tie-breaku se karta znovu obrátila, Šépka se Sedlákem vedli po Boermansových nepřesných útocích až o sedm bodů a nejcennější výhru kariéry už si proti nasazeným čtyřkám nenechali utéct.

"Po druhém setu, který byl velmi jasný pro soupeře, bylo těžké znovu najít rytmus. A vlastně hodit to za hlavu, to je opravdu těžké, když třeba přijde i nějaká únava. Ale povedlo se nám to a jsem za to moc vděčný," řekl Šépka. "Hodně jsme si pomohli podáním. Hlavně v tie-breaku, kdy nás Nizozemci podrželi svými chybami na servisu a především na útoku," doplnil Sedlák.

Výsledky turnaje Pro Tour Elite v Ostravě, muži

Hermannová se Štochlovou na Kanaďanky v obou setech i kvůli chybám na příjmu brzy ztrácely, trápily je i bloky Wilkersonové. V průběhu druhé sady se Češky zlepšily a dokonce si vypracovaly dva setboly, ale dvě esa mistryně světa z roku 2019 Humanaové-Paredesové rozhodla o vítězství turnajových čtyřek.

"Zapomněla jsem na to, že tady už nejsem začátečník, a byla jsem na začátku hrozně nervózní. Pak už to ze mě ve druhém setu spadlo," uvedla Štochlová. "Neříkám, že jsme s tím spokojené, to vůbec ne. Radši bychom hrály tie-break, ale jsem ráda, že jsme nedostaly dvakrát 21:13 a neodešly jsme domů takhle," dodala Hermannová.

Výsledky turnaje Pro Tour Elite v Ostravě, ženy