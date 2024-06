Skvělé zprávy pro Hermannovou a Štochlovou, na OH v Paříži nakonec hrát budou

Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou budou hrát na OH v Paříži.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (33) a Marie-Sára Štochlová (25) se nakonec na olympijské hry dostaly. Jejich přemožitelky z finále Nations Cupu Nizozemky nesplnily národní kritéria a do Paříže nemohou. České reprezentantky se tak jako první náhradnice kvalifikovaly na olympijský turnaj, informoval na webu Český volejbalový svaz.

Hermannová se Štochlovou na začátku této sezony chtěly usilovat o postup ze žebříčku, ale i vinou zranění a nemocí potřebné body nezískaly. Cesta tak vedla přes Nations Cup. V jeho prvním kole podlehly Finkám a na finálový turnaj nepostoupily, takže se zdálo, že se jim dveře do Paříže zavřely. Jako náhradnice se však finálového turnaje Nations Cupu v Jurmale mohly zúčastnit a dařilo se jim.

Tentokrát nebezpečné Finky porazily a prohrály až ve finále, kdy společně s Kylie Neuschaeferovou a Markétou Svozilovou podlehly dvakrát 1:2 Nizozemsku. Znovu to vypadalo, že se jejich společný olympijský sen rozplynul, ale pak se ukázalo, že vítězky Nations Cupu nesplnily požadavky národního olympijského výboru.

Podobně jako Tereza Fišerová v kayakcrossu se tak i beachvolejbalistky mohou nakonec radovat z olympijské kvóty, se kterou už nepočítaly. "Štěstí přeje připraveným, využili jsme každou možnost se kvalifikovat. Kvalifikovat se na olympijské hry je snem každého sportovce. Vím, že si to holky moc přály, ale taky vím, že se dlouho trápí se zraněními a to je částečně limitovalo. Za energii a snahu, kterou do kvalifikace vložily, si postup zaslouží," uvedl předseda svazu Marek Pakosta.

Hermannová pojede na olympijské hry potřetí. Do Ria de Janeira 2016 i Tokia 2021 se dostala s Markétou Nausch Slukovou. V Brazílii vypadly v předkole před branami osmifinále, v Tokiu si kvůli koronaviru Nausch Slukové nezahrály. Pro Štochlovou to bude v Paříži olympijská premiéra. V mužském turnaji budou Česko na písku pod Eiffelovou věží reprezentovat mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.