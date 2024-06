Z kvalifikace na ostravském písku nepostoupil ani jeden ze tří českých párů

Ani jeden ze tří českých beachvolejbalových párů nepostoupil na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě z kvalifikace. Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou sice v prvním utkání zaskočily favorizovanou americkou dvojici Terese Cannonová, Megan Kraftová, ale ve druhém duelu nepustily talentované Češky do hlavní soutěže Němky Louisa Lippmannová a Laura Ludwigová. Mezi elitou tak budou tři domácí páry.

Neuschaeferová se Svozilovou zvládly proti Američankám rozhodující tie-break, v němž vedly už 10:3. Přestože Cannonová s Craftovou manko výrazně stáhly, Češky si senzační postup vzít nenechaly.

Proti Němkám už se loňským vicemistryním Evropy do 22 let tolik nedařilo. V koncovce druhého setu sice dokázaly umazat velký kus ztráty, jenže tým vedený osmatřicetiletou olympijskou vítězkou z Ria Ludwigovou zakončil dvousetový zápas dvěma bloky a esem.

"Měly jsme víc zariskovat a nehrát tolik opatrně. Údery směřovat víc k lajnám a nebát se toho. Mohly jsme jen překvapit a užít si to, ale zbytečně jsme se bály do toho jít na sto procent,“ řekla Neuschaeferová. "Snažila jsem se říkat Kylie, ať to tam odvážně smečuje, ale měly jsme ze soupeřek příliš velký respekt. Přes jejich blok nebyl prostor kam zahrát míč. Doufám, že potrénujeme s vyššími protihráčkami a příště budeme odvážnější," doplnila Svozilová.

Tadeáš Trousil s Davidem Westphalem stejně jako Magdalena Černá s Andreou Lorenzovou podle předpokladů nestačili na nejvýše nasazené páry. Trousil s Westphalem podlehli zkušené americké dvojici Chase Budinger, Miles Evans 16:21, 15:21, Černá s Lorenzovou prohrály s neméně ostřílenými Brazilkami Agathou a Rebeccou 13:21, 11:21.

"Ukázalo nám to, že je ještě dlouhá cesta na to dostat se na jejich level. Zároveň si ale myslím, že byli k poražení. Jen bychom museli předvést lepší výkon, dnes to opravdu nebyl z našich lepších," uvedl Trousil, který si loni díky divoké kartě vyzkoušel po boku Kryštofa Jana Olivy hlavní soutěž.

Největšími domácími nadějemi jsou v Ostravě tradičně Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří v areálu pod vysokými pecemi pokaždé postoupili do semifinále, ale zlato jim ve sbírce chybí. Kromě úřadujících mistrů světa si hlavní soutěž zahrají díky divoké kartě Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem.