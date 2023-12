Perušič se Schweinerem nestačili v Dauhá na domácí pár a utrpěli druhou prohru

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner podlehli ve finálovém turnaji Pro Tour v Dauhá domácímu páru Cherif Younousse, Ahmed Tijan 21:11, 19:21, 11:15 a ve třetím duelu utrpěli druhou porážku. K udržení naděje na postup do play off musejí v pátek zdolat Poláky Bartosze Losiaka s Michalem Brylem, kteří na MS v Mexiku získali bronz.

Češi začali ve velkém stylu a za stavu 8:2 donutili soupeře k brzkému time-outu. Ani po něm se situace příliš nezměnila a set nakonec i díky pěti Schweinerovým blokům skončil desetibodovým rozdílem. Druhá sada se rozhodovala až v koncovce, za stavu 19:19 udělal Schweiner dvě nevynucené chyby a nejvýše nasazení Katařané vyrovnali.

V úvodu tie-breaku si Tijan vyžádal pauzu na ošetření nohy, po které se vrátil na kurt bez známek obtíží. První minibrejk získali za stavu 10:9 Katařané a díky bezchybné ztrátě a několika výborným Tijanovým zákrokům v poli náskok ještě zvýraznili. Bronzoví medailisté z olympijských her v Riu de Janeiro 2016 upravili vzájemnou bilanci na 5:2 a v Dauhá zůstali po třech zápasech stoprocentní.

Světové trojky Perušič se Schweinerem startují ve finále seriálu počtvrté, jejich maximem je stříbro z předloňska z Cagliari. V Dauhá je osm nejlepších párů plus dva na divokou kartu rozděleno do dvou skupin. Vítězové projdou přímo do semifinále, další dvě dvojice do čtvrtfinále.

Výsledky turnaje Pro Tour v Dauhá