Perušič se Schweinerem v Brazílii ovládli skupinu bez ztráty setu a postoupili do čtvrtfinále

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) porazili na turnaji Pro Tour Elite v Brazílii Nizozemce Stefana Boermanse a Yoricka De Groota 21:13, 22:20. Vítězně zvládli i večerní zápas a základní skupinu ovládli bez ztráty setu. Na nejvýše nasazenou českou dvojici nestačil ani domácí hráči Arthur a Adrielson, Perušič se Schweinerem je porazili dvakrát 21:18 a postoupili přímo do čtvrtfinále.

"Jsem moc rád, že se nám podařilo ukončit zápas ve dvou setech. Kdyby se šlo do tie-breaku, víme, že Nizozemci jsou velmi silní a bylo by to hodně těžké," řekl ČTK Perušič.

Češi v prvním setu ve velkém vedru ani jednou neprohrávali a nakonec jej získali osmibodovým rozdílem. Druhá sada byla výrazně vyrovnanější. Perušič se Schweinerem v nervózní koncovce, v níž oba celky protestovaly proti verdiktům rozhodčího, dvakrát přišli o výhodu brejku a Nizozemci srovnali na 19:19. Nakonec Perušič proměnil druhý mečbol.

"Zápas měl dvě diametrálně odlišné poloviny. V první zejména Boermans udělal spoustu nevynucených chyb. Ve druhém Nizozemci zlepšili hru, začali lépe podávat i ztrátovat a nám se potom nedařilo udržet vedení. V koncovce došlo i na dva sporné výroky hlavního rozhodčího, po jednom na každé straně," uvedl Perušič.

Perušič, Schweiner – Arthur, Adrielson 21:18, 21:18

Úvodní výměnu vyhráli Brazilci, ale v prvním setu to bylo jediné vedení turnajových šestnáctek. Druhá sada byla vyrovnanější, týmy se ve vedení střídaly a domácí pár třikrát vedl i o dva body. Naposledy navrch měli Brazilci za stavu 15:14, pak se světovým šampionům podařily dva minitrháky a stejně jako v úvodním setu proměnili druhou možnost k ukončení zápasu.

Perušič se Schweinerem usilují v přímořském středisku Joao Pessoa o čtvrtý titul ze světového okruhu. Letos už ovládli turnaje v Uberlandii a Paříži. Minulý měsíc se v Mexiku stali mistry světa a zajistili si účast na olympijských hrách ve francouzské metropoli příští rok.