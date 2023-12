Porážka, pak vítězství. Perušič se Schweinerem vstoupili do finále Pro Tour v Dauhá

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner zahájili finále Pro Tour v Dauhá porážkou a výhrou. Nejprve padli 18:21, 20:22 s Italy Paolem Nicolaiem a Danielem Cottafavou a neoplatili jim porážku ze čtvrtfinále posledního turnaje v Joao Pessoa. Ve druhém duelu proti americké dvojici Miles Partain, Andrew Benesh vydřeli vítězství 26:24, 17:21, 15:12.

V první sadě utkání s Američany Češi několikrát smazali drobné manko. Ve vyrovnané koncovce odvrátili čtyři setboly a svůj druhý i díky Schweinerovu esu využili. Ve druhém setu se ve vedení několikrát vystřídaly oba celky, závěr tentokrát zvládli lépe Američané. Vyrovnaný souboj pokračoval i v tie-breaku, oba týmy brzdila řada nevynucených chyb. Rozhodla Perušičova úspěšná obrana a následný útok za stavu 13:12.

"Jsem moc rád, že jsme se oklepali po porážce od Italů, a přestože se jak první set, tak i tie-break v určitých pasážích nevyvíjely v náš prospěch, tak jsme ten zápas nevzdali. Vítězství je hodně vybojované a zároveň cenné. Jak už napověděly další výsledky, naše skupina bude extrémně vyrovnaná a dost možná bude rozhodovat i poměr skóre," řekl Perušič.

"Byla tam poměrně ostrá světla, která v určitém momentu působila oběma týmům potíže. Zvláštností bylo, že to byl jeden z prvních zápasů za několik posledních let, kdy jsme jeho velkou část odehráli v opačných pozicích, to znamená já na levé a David na pravé straně. V prvním setu nám to pomohlo, nicméně ve druhém Američané změnili taktiku a z těch otočených pozic pramenilo několik chyb v naší komunikaci. To vedlo k tomu, že do tie-breaku jsme si pozice vyměnili zpět a zápas už dohráli normálně," dodal.

V prvním setu úvodního zápasu Italové brzy získali čtyřbodový náskok. Perušič se Schweinerem sice čtyřmi body v řadě vyrovnali na 13:13, ale Nicolai s Cottafavou znovu odskočili a tentokrát už vedení udrželi až do konce.

Ve vyrovnané druhé sadě Češi díky třem bodům v řadě vedli 15:13, jenže Italům se stejná série povedla od stavu 16:18. První mečbol ještě pražští beachvolejbalisté odvrátili, druhý už svým šestým bodovým blokem proměnil stříbrný olympionik z Ria 2016 Nicolai.

"Na začátku prvního setu se nám nepodařilo zatlačit Italy podáním. To se následně zlepšilo, ale i když jsme byli schopní je dostat pod tlak, nepodařilo se nám ho proměnit v body," řekl ČTK Perušič. "Z naší strany nepříliš povedený zápas. Budeme muset hodně věcí zlepšit, pokud chceme pomýšlet na postup ze skupiny."

Světové trojky Perušič se Schweinerem startují na finále seriálu počtvrté, jejich maximem je stříbro z předloňska z Cagliari. V Dauhá je osm nejlepších párů plus dva na divokou kartu rozděleno do dvou skupin. Vítězové projdou přímo do semifinále, další dvě dvojice do čtvrtfinále.

Výsledky turnaje Pro Tour v Dauhá