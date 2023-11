Mistři světa Perušič se Schweinerem začali na turnaji v Brazílii výhrou

Ondřej Perušič (29) s Davidem Schweinerem (29) v prvním utkání po zisku zlata z mistrovství světa porazili na turnaji Pro Tour Elite v Brazílii domácí Pedra Solberga s Gutem 21:16, 21:17. Čeští plážoví volejbalisté v přímořském středisku Joao Pessoa usilují z pozice nasazených jedniček o letošní třetí titul ze světového okruhu.

"Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát 2:0, protože Brazilci jsou hodně nevyzpytatelný soupeř. Kdybychom se dostali do tie-breaku, tak už by to bylo hodně náročné, zvlášť před jejich domácím publikem. Je to dobré i kvůli skóre, protože skupina se může hodně rychle zamotat a každá výraznější výhra může rozhodovat o dalším pořadí," řekl po zápase Perušič.

V prvním setu Perušič se Schweinerem za stavu 7:7 Brazilcům odskočili a vedení bez větších potíží udrželi až do konce. Druhá sada byla vyrovnanější. Zkušený domácí pár dvakrát zlikvidoval drobné manko, ale na tříbodovou českou šňůru za stavu 16:17 už ve větru zareagovat nedokázal.

"Rozhodlo jednak naše lepší podání a několik důležitých Davidových bloků, zejména ve druhém setu," uvedl Perušič. "Byl tady hodně nepříjemný vítr, který měnil směr. To vedlo k tomu, že dva týmy, které se pyšní kvalitní nahrávkou a příjmem, se ocitly v problémech a viděli jsme mnoho nepřesností," dodal.

"Nejsme úplně spokojení s tím, jak jsme vyřešili některé herní situace, zejména několik jednodušších míčů. Nepodařilo se nám dobře připravit a vyřešit pozice, kdy jsme měli míč takzvaně zadarmo. To nás možná stálo vítězství vyšším rozdílem," řekl Perušič.

Pražští beachvolejbalisté letos ovládli elitní turnaje v Uberlandii a Paříži. Minulý měsíc se v Mexiku stali mistry světa a zajistili si účast na olympijských hrách ve francouzské metropoli příští rok. Zbývající dva zápasy ve skupině odehrají v pátek.

Výsledky turnaje Pro Tour Elite v Brazílii