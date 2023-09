Plochodrážní Memoriál Luboše Tomíčka vyhrál Polák Wožniak před Kvěchem

Vítězem 54. ročníku plochodrážního Memoriálu Luboše Tomíčka se stal Polák Szymon Wožniak (30). V pětičlenné finálové jízdě na oválu břevnovského stadionu Markéta zvítězil před Janem Kvěchem (21) a Dánem Peterem Kildemandem (34). Mimo stupně vítězů zůstali Lotyš Andžejs Lebeděvs a další Dán Rasmus Jensen, který byl přitom se 13 body nejlepším jezdcem po základní části.

Kvěch nasbíral během pěti rozjížděk 11 bodů. Ve finále na něho připadla vnější strana oválu, ale právě on se postaral o dramatický průběh, když se dokázal posunout ze čtvrtého místa na druhé a snažil se pak najít různými cestami skulinku, kudy se dostat i před Wožniaka. Neuspěl a posledním domácím vítězem tradičního závodu zůstává i nadále Matěj Kůs, který slavil triumf v roce 2010.

"Zbyla na mě nejhorší startovní pozice, zariskovali jsme s volbou motorky, ale ten risk se povedl. Rozhodující byla asi první zatáčka, kdy jsem se tam dokázal protáhnout. Snažil jsem se předjet i Szymona, ale to už se mi bohužel nepovedlo. Už před závodem jsem říkal, že se chci zlepšit oproti loňsku, což se mi povedlo. Jsem za to moc rád, ale je tam ještě nějaká rezerva, takže pořád platí, že bych chtěl jednou Tomíčkův memoriál vyhrát," prohlásil Kvěch, který byl loni třetí.

Měl radost i z toho, že si před závěrem sezony spravil chuť po nepovedeném plochodrážním víkendu v Pardubicích. "V pátek se mi nepovedl závod mistrovství Evropy, včera mi těsně utekl postup do semifinále na Zlaté přilbě... Dnes to byl hodně těžký a vyrovnaný závod, ale cítil jsem se na motorce hodně dobře. Cítil jsem, že jsem rychlý. Párkrát se mi tam podařilo předjet, tou jízdou jsem se určitě bavil, což bylo super," pochvaloval si jednadvacetiletý Kvěch.

Wožniak prvním polským vítězem od roku 2015

Třicetiletý Wožniak je prvním polským jezdcem, který vyhrál Memoriál Luboše Tomíčka od roku 2015, kdy se radoval Przemyslaw Pawlicki. V závodě startoval poprvé.

"Jsem hrozně spokojený a šťastný, že se mi podařilo vyhrát. Moc jsem si to tady užil. Jsem příjemně překvapený, jak je to tady skvěle zorganizované. Je to tady jako při závodech Grand Prix, která je přede mnou," ocenil Wožniak, který si zajistil stabilní místo v seriálu mistrovství světa pro příští sezonu.

"V Polsku už jsme skončili, tak jsem chtěl ještě závodit a snažil se nasbírat co nejvíce závodních dnů. Tady to byl i skvělý trénink na Grand Prix, která se tu jezdí. Mohl jsem si osahat dráhu, což bylo fajn. A slyšet tady polskou hymnu, to byla vážně paráda. Bylo by pěkné si to zopakovat příští rok při Grand Prix," zasnil se s úsměvem Wožniak.

Místo na stupních vítězů udělalo radost i Kildemandovi. "Měl jsem v posledních letech nějaké zdravotní potíže, ale už je to v pořádku. S výsledkem jsem spokojený, byl to dobrý závod a celý večer jsem si užil," pochvaloval si čtyřiatřicetiletý Dán.

Šestý skončil Václav Milík, jenž zůstal s 10 body těsně za postupem. Devátý byl Daniel Klíma, desátý Petr Chlupáč a čtrnáctý teprve šestnáctiletý talent Adam Bednář.

Hluboko v poli poražených zůstal obhájce překvapivého triumfu z loňska Ukrajinec Marko Levišyn, jenž nasbíral pět bodů. Právě Levišynův skalp si v závěrečném vystoupení připsal mladíček Bednář.