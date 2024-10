Pojede Menšík na Turnaj mistrů? Český tenista ukončil po náročném programu sezonu

Jakub Menšík (19) se po vyčerpávajících posledních týdnech rozhodl uzavřít úspěšnou sezonu 2024 a nejet na poslední turnaj do srbského Bělehradu. Český teenager učinil v letošním roce obrovský progres a měl by mít jistý start na prosincovém Turnaji mistrů do 21 let v Saúdské Arábii. Otázkou je, zda do Džiddy dorazí, jelikož už na konci roku startuje na australském kontinentu nová sezona.

"Neskutečný rok se spoustou zážitků, vzpomínek, bitev, trápení, emocí a lásky. Dostat se do závěrečných kol na turnajích ATP a do TOP 50 žebříčku a zahrát si na olympiádě v Paříži. To je splněný sen, který mě motivuje dál. V příští sezoně se chci vyhnout zraněním a navázat na úspěchy z té letošní. Nemůžu se dočkat, až se uvidíme na kurtech v roce 2025," napsal Menšík na sociální síť X.

Důvod k radosti jeden z nejtalentovanějších a nejlepších teenagerů na mužském tenisovém okruhu rozhodně má. V únoru zazářil postupem do finále v katarském Dauhá, kde porazil Alejandra Davidoviche, Andyho Murrayho, Andreje Rubljova a Gaëla Monfilse. Tímto tažením posunul svou kariéru na úplně jinou úroveň a hlavně se usadil v elitní stovce pořadí. Postupně se vypracoval dokonce do nejlepší padesátky.

Do závěrečných kol se povedlo rodákovi z Prostějova projít i na dalších površích, po čtvrtfinále na trávě na Mallorce následovalo semifinále na antuce v Umagu. Hlavně poslední týdny byly z jeho pohledu excelentní. Na Masters v Šanghaji vyřadil dva hráče TOP 10 a ve čtvrtfinále vedl o set nad svým vzorem Novakem Djokovičem. Mezi nejlepší osmičku prošel také na silně obsazené pětistovce ve Vídni.

Náročný program posledních týdnů si ale vybral svou daň. Necelých 24 hodin po nezdaru ve čtvrtfinále v rakouské metropoli vstoupil vítězně do kvalifikace na probíhajícím Masters v Paříži. Už v úvodním zápase si však sáhl na dno svých sil a finále musel po prohraném prvním setu skrečovat.

Původně měl aktuální sezonu zakončit v listopadu na turnaji ATP 250 v Bělehradu. Do srbského hlavního města, kde měl plnit roli nasazené jedničky v kvalifikaci, však společně s krajany Tomášem Macháčem a Jiřím Lehečkou nedorazí.

Co Turnaj mistrů do 21 let?

Menšík napsal, že se na kurtech s fanoušky opět uvidí až v roce 2025. Přesto se dá spekulovat o tom, zda se objeví na Turnaji mistrů do 21 let, který se koná od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Body do žebříčku se sice neudělují, nicméně osm účastníků si rozdělí zhruba dva miliony dolarů.

Start by měl mít takřka jistý. V pořadí se totiž nachází na třetím místě za Arthurem Filsem a Alexem Michelsenem a na devátého Colemana Wonga má luxusní náskok přes 800 bodů.

Next Gen ATP Finals bude pořádat sedmý ročník, a pokud by Menšík dorazil, byl by druhým českým účastníkem v historii této akce. Předloni si zahrál finále Lehečka a mezi bývalými šampiony najdeme mimo jiné Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem.

Další otázkou je, zda mu termín Turnaje mistrů pro mladíky zapadne do plánovaného programu. Už 30. prosince totiž startují hlavní soutěže na prvních akcích na australském kontinentu a tedy i nová sezona.