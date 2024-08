Před Paříží ho rybáři okřikovali, teď se s ním chtějí fotit. Fuksův nový život olympijského vítěze

Kanoista Martin Fuksa (31) si užívá oslovení "olympijský vítěz", které po triumfu na nedávných hrách v Paříži nyní často slýchává. Po světovém šampionátu v Uzbekistánu, kde skončil na pětistovce stříbrný, se těší na volno. Několik týdnů bude odpočívat, pak plánuje individuální přípravu. Naplno chce začít trénovat v lednu, zpět na vodu se však možná dostane dřív. V rozhovoru s novináři nevyloučil účast na zářijovém republikovém šampionátu na 5000 metrů.

Na hektické poolympijské dny plné mimosportovních povinností navázalo mistrovství světa v neolympijských disciplínách. Teprve pak mohl Fuksa zvolnit. Svěřil se, že mu úspěch pod pěti kruhy, kde poprvé získal medaili, stále úplně nedochází. "Jsem takový, že se moc nepozastavuju nad úspěchy. Už to neřeším, koukám spíš dopředu. Měli jsme Uzbekistán, teď volno po sezoně," přemítal.

Nemohlo mu nicméně uniknout, že olympijské zlato má mimořádný dosah. "Je hrozně hezké, když někam jdu a lidé říkají 'Martin Fuksa, olympijský vítěz'. Ale připadá mi to divné. Vždycky jsem slýchával jenom 'Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz'. Říkám si, že vlastně jsem rád, že tohle mohu slýchat," ocenil.

Líbí se mu i mumraj, jejž jako novopečený olympijský šampion zažívá. V úterý natáčel televizní Show Jana Krause, kde mu publikum dlouho tleskalo. "Lidé to vnímají. Je to fakt moc hezké celé, co se kolem toho děje, že bych to ani nečekal," připustil trojnásobný mistr světa.

V rodném Nymburku ho lidé poznávají, často mu gratulují. Rybáři, s nimiž občas míval spory při tréninku na Labi, se s ním teď chtěli vyfotografovat. A hodně obdivných poznámek na svou adresu slýchá i od cyklistů, kteří v hojném počtu projíždějí kolem řeky na cyklostezce.

S rodinou plánuje víkendové výlety po Česku a pak dovolenou na Mallorce, kde by se rád dostal i na kolo. Do tréninku se vrátí pozvolna. "Taťka s dědou mi dali volnou ruku. Až se mi bude chtít začít, začnu. Zase si člověk nesmí zvyknout na pohodu. Takže minimálně v září, v půlce října bych chtěl pomalu začít, třeba jen jednou denně trénink. Úplně naplno do toho budu šlapat až tak od ledna. Do prosince bych chtěl trénovat individuálně, co mě bude bavit," plánoval.

V příští sezoně je pro něj velkým lákadlem mistrovství Evropy na domácí půdě v Račicích, kde by mohl v červnu bojovat o rozšíření sbírky 12 kontinentálních titulů. Na vodu se teď nějakou dobu nechytá, i když není úplně vyloučené, že si do kánoe zase brzy klekne.

"Mám 58 českých mistrovských titulů. Ještě je vlastně v půlce září šampionát republiky na pět kilometrů. V singlu a v deblu. Dva tituly, které mi chybějí do šedesátky. Nechávám si to pořád trošku otevřené. Máme v Nymburce kluka, který bude letos končit, a hrozně rád bych s ním jel debla. Pořád si s tím pohrávám v hlavě. Minimálně toho debla bych chtěl dát," dodal Fuksa.