Přindiš byl v Paříži druhý a potřetí ovládl slalomářský SP. Stříbrná skončila i Satková

Kajakář Vít Přindiš (34) potřetí v kariéře ovládl hodnocení Světového poháru ve vodním slalomu. Exmistr světa udržel průběžné vedení v seriálu díky dělenému druhému místu ve finálovém závodě na budoucí olympijské trati v Paříži. Stříbrnou pozici v dějišti příští her pod pěti kruhy obsadila i kanoistka Gabriela Satková (21), jež se musela sklonit jen před suverénkou divoké vody Jessicou Foxovou (29) z Austrálie.

Přindiš navázal na celkové triumfy z let 2017 a 2021 a vyrovnal se trojnásobnému vítězi Jiřímu Prskavcovi a dalším čtyřem kajakářům v čele historických statistik disciplíny. Předloni navíc ovládl celkově také hodnocení kayakcrossu. Na rozdíl od předchozích vítězných sezon dokázal tentokrát ovládnout pohárové pořadí bez dílčího triumfu, z pěti závodů skončil potřetí druhý a jednou byl třetí.

"Sezonu jsem odmakal. Mrzí mě, že jsem hlavní dva vrcholy v podobě mistrovství světa a mistrovství Evropy zkonil. I když jsem se cítil dobře, něco tam prostě neklaplo. Ale ve Světovém poháru to byla jiná písnička. Mít čtyři medaile z pěti závodů je úžasné," pochvaloval si Přindiš na svazovém webu.

Do závodu šel s jednobodovým náskokem, i průběžně čtvrtý Prskavec ho se ztrátou 24 bodů mohl v dvojnásobně hodnoceném finále ohrozit. "Věděl jsem, že ve finále můžu o všechno přijít, ale ustál jsem to slušnou jízdou a dopadlo to skvěle. Je to velká satisfakce za celou sezonu," dodal Přindiš.

Ve Francii bez medaile

V Paříži ho porazil jen domácí reprezentant Titouan Castryck, který vybojoval premiérové vítězství v kariéře s náskokem 2,58 sekundy. Přindiš dosáhl stejného času jako Brit Jonny Dickson. Medailisté byli jedinými účastníky dvanáctičlenného finále bez penalizací.

Tresty se naopak nevyhnuly Prskavcovi. Po semifinálovém triumfu se mu závěrečná pařížská jízda nepovedla a se třemi dotyky branek obsadil sedmé místo. "Věděl jsem, že na medaili je třeba jet skvělou jízdu, ale dal jsem jednoho blbého šťoucha rukou a bohužel pak naskočily další," konstatoval Prskavec. "Ve Francii jsem medaili ještě nikdy neměl, tak si říkám, že v dalším závodě v příštím roce bych to tu mohl zlomit," dodal s výhledem na olympijský start.

Vítěz letošních závodů SP v Praze a Tacenu, kde byl pokaždé jediným Přindišovým přemožitelem, a obhájce celkového prvenství se v konečné klasifikaci musel spokojit se třetím místem. Obě české hvězdy ovládly posledních šest ročníků seriálu, tentokrát se mezi ně vklínil Ital Giovanni de Gennaro, jenž sezonu zakončil devátým místem. "Já jsem si to celkové pořadí odpálil (38. místem v Seu) ve Španělsku. Trojka je pěkná, ale samozřejmě jsem si to chtěl ujet hezčí jízdou," řekl Prskavec.

Satková nestačila jen na suverénku

Satková s dvousekundovou penalizací prohrála s jedinou bezchybnou finalistkou Foxovou o 4,04 sekundy, třetí skončila mistryně světa Mallory Franklinová z Británie. Česká reprezentantka k dosavadní kompletní medailové sbírce ze SP přidala druhé stříbro, po bronzu z pažské Troje si vylepšila maximum v sezoně a v seriálu obsadila konečné deváté místo jako nejlepší česká kanoistka.

Gabriela Satková byla s dvousekundovou penalizací druhá o 4,04 vteřiny. Profimedia

"Být za Jessicou není prohra, to je naopak čest stát vedle ní. Na jízdách je vidět, že je zkušenější závodnice, je strašně dobrá. Já mám méně zkušeností, ale když se mi na ni podaří dotáhnout, tak z toho mám radost. Jsem strašně spokojená, je to nádherné zakončení sezony," radovala se Satková, jež v Paříži vyhrála kvalifikaci a do finále postoupila z druhého místa.

Foxová po čtvrtém vítězství v sezoně ovládla celý seriál už pošesté. Na trůnu vystřídala vítězku z předchozích dvou sezon Terezu Fišerovou, jež v Paříži nebyla stejně jako kajakář Jakub Krejčí ve finále. Další česká slalomářka Tereza Kneblová skončila ve francouzské metropoli devátá.

Foxová v tomto roce nevyhrála SP na C1 jen v Tacenu. V pátek navíc přidala třetí letošní prvenství na kajaku a popáté za sebou opanovala v této disciplíně celkovou klasifikaci.