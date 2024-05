Carolině i přes další Nečasův gól skončila sezona, český forvard je teoreticky volný pro MS

Martin Nečas otevřel skóre utkání svým čtvrtým gólem v letošním play off NHL.

Podruhé v řadě se Martin Nečas (25) prosadil ve čtvrtfinálové sérii play off NHL proti New York Rangers. Jeho trefa, která načala šestý vzájemný duel, ale nakonec Carolině na pokračování v sezoně nestačila, nejlepší tým základní části totiž duel otočil a po výhře 5:3 postoupil mezi elitní čtyřku. Rodák z Nového Města na Moravě, který stihl v 88 zápasech aktuální sezony posbírat 62 kanadských bodů (28+34), je tak teoreticky volný pro domácí světový šampionát.

Český útočník využil výborné nahrávky Jordana Martinooka zpoza branky a z bezprostřední blízkosti poslal Carolinu do vedení. Nečas se prosadil ve druhém zápase za sebou a se čtyřmi góly a pěti nahrávkami je nejproduktivnějším Čechem v play off.

Ve druhé třetině Carolina zásluhou Setha Jarvise a Sebastiana Aha vedla už 3:1 ani nadějný náskok ovšem Hurricanes sezonu neprodloužil. Rangers ve třetí dvacetiminutovce nasázeli čtyři branky a po dvou letech postoupili do finále Východní konference. Hattrickem obrat řídil Chris Kreider. Vítěznou branku americký útočník vstřelil v čase 55:41.

Carolina po loňské účasti v konferenčním finále tentokrát mezi nejlepší čtyřku NHL neprošla. Českému národnímu týmu se tak otevírá možnost povolat na domácí šampionát útočníka Nečase.

Proti rychlému příletu Nečase do Prahy hraje fakt, že český útočník nemá smlouvu pro příští sezonu a navíc se spekuluje, že ho v play off trápilo menší zranění. Pokud však vše dopadne podle plánu, mohl by forvard Canes stihnout už úterní závěrečný duel základní skupiny s Kanadou.

Realizační tým české reprezentace může na soupisku pro světový šampionát dopsat ještě tři hráče. K dalšímu potenciálnímu posílení Rulíkova týmu může dojít v noci z pátka na sobotu, kdy je na programu šestý duel série mezi Bostonem a Floridou. Krok od vyřazení jsou totiž forvardi David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko.

Možné účasti na pražském mistrovství se naopak vzdálil Filip Hronek, jehož Vancouver porazil Edmonton 3:2 a v sérii se ujal vedení 3:2 na zápasy. Postupový mečbol Canucks zařídil gólem 33 sekund před koncem základní hrací doby J. T. Miller.

Pavouk play off NHL