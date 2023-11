Livesport Daily #135: Rodinu potřebuju při závodech u sebe, říká Jiří Prskavec

Jiří Prskavec (30) je fenomén, někteří kolegové z vodního slalomu o něm mluví jako o mimozemšťanovi. Mezi brankami se pohybuje zdánlivě bez nervů, s vodou je dokonale srostlý a už nějakou dobu je mu vlastně jedno, jestli jeden na kánoi, nebo na kajaku. Ale co se mu děje uvnitř hlavy a kde bere klid? A může v dnešní době stabilní rodinné zázemí sportovci nahradit roli mentálního kouče? Nejen o tom všem je páteční epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě fenomenální vodní slalomář Jiří Prskavec.

"Rodina je pro mě strašně důležitá v tom, abych předváděl top výkony. Na největší závody, kterých se účastním, cestují se mnou, bydlíme společně, snažím se být spíš mimo tým a žít normální život," vysvětluje Prskavec, jak je pro jeho výkony zásadní rodinné zázemí. "Jen díky tomu můžu podávat dobré výkony. V tomhle smyslu je to opravdu můj největší mentální kouč," říká.

"Člověku občas vrtalo hlavou, proč jsem OK a zvládám stres, když ostatní ne. To byl spouštěč, proč mě tohle téma začalo víc zajímat. Nakonec mi to hodně pomohlo, četl jsem k tomu knížky a tak. I člověk, který s tím nemá žádný problém, se v jednom okamžiku kariéry dostane na tak velký závod, že prostě musí pracovat s psychikou a nejde nad tím mávnout rukou. V Tokiu na olympijských hrách mi bylo opravdu týden špatně, a kdybych nevěděl, jak s tím pracovat, tak bych olympiádu nevyhrál," je přesvědčený Prskavec.

Livesport Daily #135: Může rodina nahradit mentálního kouče? Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak vzpomíná na zlatý závod na OH v Tokiu?

Jde skloubit roli trenéra a táty?

Na co myslí těsně před závodem?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. Tato epizoda vznikla ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA.