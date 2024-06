Přindiš si místo na OH v Paříži v kayakcrossu nevybojoval, v Praze vypadl ve čtvrtfinále SP

Českým vodním slalomářům se na Světovém poháru v Praze nepodařilo získat olympijské účastnické místo v kayakcrossu. Nejblíže byla Tereza Kneblová (21), která sice dokončila finálovou jízdu v Troji na prvním místě před Angele Hugovou z Francie, Noemie Foxovou z Austrálie a Nikitou Setchellovou z Británie, ale kvůli chybnému projetí šesté branky ji rozhodčí zařadili na čtvrtou pozici. Nevybojovala tím pádem účast pro Terezu Fišerovou a sama přišla o prémii 100.000 korun, která by jí za zisk kvóty připadla. Neuspěl ani Vít Přindiš (35), jehož naděje vyjet si pro sebe účast v Paříži skončila ve čtvrtfinále.

Tři nejlepší země z dnešního závodu získaly po jednom účastnickém místě na OH pro specialistu na kontaktní disciplínu kayakcross. Fišerová vypadla ve čtvrtfinále a obsadila desáté místo. Potom už musela fandit Kneblové a Veronice Vojtové, která se dostala do semifinále, v malém finále pak dojela třetí a obsadila konečnou sedmou příčku. Po finálové jízdě zkoumali situaci u šesté branky videorozhodčí, ale nakonec penalizaci pro českou závodnici potvrdili.

Mužské finále vyhrál Manuel Ochoa ze Španělska před Tillmannem Röllerem z Německa a Francouzem Borisem Neveuem, který za sebou nechal krajana Mathurina Madoreho. Přindiše, jenž v květnu vyhrál takzvanou časovku na mistrovství Evropy v Tacenu, předčili ve čtvrtfinále Ochoa a další Španěl David Llorente. Český reprezentant skončil celkově desátý. Do čtvrtfinále se nedostali Jakub Krejčí (22.) a Ondřej Tunka (24.).

Kayakcross se v Praze jel formátem připravovaným pro jeho premiéru na OH v Paříži. Do dvanácti rozjížděk prvního kola nastoupilo 42 závodníků v každé kategorii. Ti neúspěšní ještě absolvovali opravnou jízdu. Po těchto dvou fázích se pole zredukovalo na 32 nejlepších, kteří projdou obvyklým pavoukem s postupem dvou nejlepších do dalšího kola.