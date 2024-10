Proč Praha láká šipkaře? Littler přijede s kufříkem, jde i o úsměv hostesky či pohodlnou židli

Stejně jako loni, tak i letos míří do Prahy ikonické tváře šipkařského světa. Na víkendovém Gambrinus Czech Darts Open bude obhajovat titul pankáč Peter Wright, na vítězství si brousí zuby i holohlavý Michael van Gerwen. Jak těžké je přilákat do české metropole největší hvězdy a na co nejvíce borci s přesnou rukou slyší? Promotér a komentátor Pavel Korda (53) s tím má několikaleté zkušenosti. Letos se mu povedl ojedinělý kousek. V Letňanech by se měli představit do jednoho všichni borci z TOP 20 světového žebříčku.

Poslední týdny jsou pro něj hektické. Krátký telefonní hovor vám vezme spíš jen v autě, když sedne za volant a zapne handsfree. Jinak se stará o to, aby další zastávka šipkařské European Tour v Praze měla úroveň a aby se i příští rok i ty největší hvězdy do české metropole vracely. Ruku v ruce s tím jde i zájem fanoušků. Však se začaly objevovat zprávy o tom, že se vstupenky na šipkařský event začaly prodávat i na černém trhu.

"Sobotní večerní a nedělní večerní session jsou vlastně skoro vyprodané. Tuším, že na ně zbývalo nějakých 15 nebo 20 lístků, ale to určitě zmizí. Ale i další části turnaje jsou slušně zaplněné," spokojeně potvrzuje Korda, muž, který dlouhá léta pracuje na tom, aby šipky byly pro Česko zaslíbenou zemí.

Loni se turnaj konal v květnu, letos jste jej přesunuli na říjen. Je podzimní období pro hráče lepší, když už finišují přípravy na prosincové mistrovství světa?

"Myslím, že to s tím nesouvisí. Sezona je tak nabitá, že si spíše hráči turnaje vybírají a řeší věci podle logistiky a nějaké obliby. Ještě v úterý a ve středu se hraje ve Wiganu, jen ve čtvrtek má většina z nich volno a v pátek už jsou u nás. A mám pocit, že je jedno, jestli je květen nebo říjen. Spíš všichni do Prahy jezdí rádi, protože je trošku specifická."

Slyší na dobré pivo a krásy města?

"To si pletete se zážitkovou turistikou (směje se). Tihle borci jedou do Prahy do práce. Prostě vědí, že chtějí vyhrát, získat prize money. Takže to vůbec není o tom, že bychom pro ně připravovali nějaký mimosoutěžní program. Pro nás je priorita, vytvořit v rámci turnaje perfektní hrací místo, aby se mohli co nejlépe připravit, aby měli dobré jídlo a prostě všechny různé maličkosti, které pak dělají dojem."

Co tedy šipkaři v tomto ohledu ocení?

"Objezdil jsem spoustu turnajů, takže vím, že je potřeba k tomu přistoupit trochu jinak než jinde, kde to pořádají stále stejní lidé. Dáváme si záležet na tom, aby měli maximální komfort, aby se k nám těšili. Ano, láká je určitě i to české jídlo. Ale mně záleží na tom, aby měli pohodlné židle, aby byla dobrá atmosféra a je to třeba i o úsměvech hostesek. Za ta léta vnímám, že to u nás mají opravdu rádi."

Jsou šipkaři solitéři? Stará se každý sám o sebe, nebo je máte ubytované v jednom hotelu?

"Většina z nich bydlí v jednom hotelu a pro cestu do Letňan pro ně máme připravený servis. Máme tři opravdu nádherná auta, dvě sedmimístná a jedno osmimístné. Vědí, že je vyzvedne turnajové auto a odveze tam, kam je potřeba a nemusí se o nic starat."

Dnes jsou Michael van Gerwen nebo Luke Littler v podstatě už i sportovní celebrity. Vyžadují třeba nějakou speciální péči, potřebují ochranku?

"Kdepak. Luke Littler je pořád úplně obyčejný kluk. Přiletí s kufříkem, z letiště si vezme taxíka, dorazí do hotelu a pak se o něj staráme my. Respektive ani to ne, jen ho vozíme z hotelu do haly, teprve v té chvíli si ho přebíráme. V tomhle ohledu nikdo nemá výjimku, i když zde budou hrát hvězdy jako Gerwyn Price nebo Michael Smith. I když, pokud by bylo potřeba, já osobně bych výjimku udělal třeba pro Petera Wrighta, Michaela van Gerwena nebo Luka Humphriese, a to jen proto, že k nim mám osobně hodně blízko."

Jak je to s českými šipkaři? Karel Sedláček a Adam Gawlas prý letos budou chybět…

"Bohužel, Karel ani Adam určitě hrát nebudou. Důvod je ten, že PDC změnila pravidla a místa už nedostávají dva nejlepší hráči z každé země a mimo nasazené si každý musí uhrát účast v kvalifikaci. A oni v té své pro držitele karet neuspěli. A v té národní pak vlastně už hrát nemůžou."

Takže uvidíme čtyři jiné české borce?

"Jasně, ve čtvrtek se hraje kvalifikace pro ty, kteří někdy už na European Tour hráli, ale vlastně se do hlavního turnaje může probojovat i někdo úplně nový. Registrace stála 105 britských liber (cca 3100 Kč) a jedinou podmínkou bylo, že v den kvalifikace musí být hráči nebo hráčce 16 let a musí mít českou národnost. Takže opravdu si může postup vybojovat třeba i šipkařka nebo někdo, jak se říká z ulice. I když to nepředpokládám…"

Šipky by neměly tu správnou atmosféru, kdyby nebylo fanoušků. Nedávno se hrálo v hale na Královce. Teď jste se vrátili na kraj Prahy do Letňan. Najdou tam lidé cestu?

"V tuhle chvíli neuvažuju o tom, že bychom chtěli být jinde. Letňany máme rezervované i na další rok. Samozřejmě, uvidíme po turnaji, ale ten prostor výstaviště nám vlastně vyhovuje. Je to něco za něco. Dostáváme úplně prázdnou halu, kde si můžeme postavit, co chceme. Samozřejmě, trochu chybí ty strmé tribuny, které měly své kouzlo, ale hala není dost velká do šířky, abychom tam tribuny mohli postavit. Naopak obrovská výhoda je díky venkovnímu prostoru, kde připravujeme pro fanoušky fanzónu, kam mohou jít v prodlevách mezi zápasy. Chceme pro ně mít atraktivní program, šipky, stolní fotbálky, ale třeba se tam bude dát vyhrát i mercedes na víkend."

Co pak další léta? Šipky jsou trendy. Neuvažujete třeba o tom, zkusit O2 arenu?

"V tuto chvíli máme kapacitu Letňan 3665 míst a turnaj má šest session. Počítám, že se v návštěvnosti dostaneme k číslům přes 15 tisíc lidí. Samozřejmě, dívám se kolem, vidím, co je dnes schopný dělat třeba Oktagon. Ale tři turnajové dny bychom tam neuživili a naplnit takovou halu by se nepovedlo nikde na světě. Na turnaj formátu European Tour bohužel O2 arena vhodná není. Ale neříkám, že v ní šipky nikdy nebudou."