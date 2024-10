Začátky v hospodě a jméno z překladače. Stále hraji pod své možnosti, ví šipkařka Hospodářská

Fanoušci šipek evidují v zatím ryze mužském světě šipek Beau Gravesovou či Fallon Sherrockovou, na scéně se ale pomalu ale jistě chce zabydlet i Barbora Hospodářská (25). Česká šipkařka už na World Darts Tour nabrala spoustu zkušenosti a v nadcházejících měsících má v plánu dohnat velká jména ženské scény. Rozhovor s mladým talentem vznikl v německé redakci Livesport Zpráv.

Jak jste se vůbec dostala k šipkám?

"Moje máma má hospodu a každý pátek se tam konal turnaj v softových šipkách. Nejdříve jsem tomu nevěnovala nijak velkou pozornost, i když celá moje rodina hrála také. Ale já se soustředila spíše na softbal, který mě bavil, a necítila jsem potřebu měnit sport. Pak moje sestra vyhrála pohár a já jsem tak trochu chtěla dokázat to samé, a tak jsem začala hrát sama. Byla to určitě dlouhá cesta. Ale i díky tomu, že jsem se dostala do národního týmu a tam získala spoustu zkušeností, jsem teď tam, kde jsem."

Barbora Hospodářská ve svém živlu. Barbora Hospodářská

Jaký byl zatím váš největší úspěch?

"Asi je to mistrovství Evropy v softdarts, které jsem společně s českým týmem vyhrála. Tehdy jsem si řekla, že bych opravdu měla zkusit profesionální kariéru."

A jak jste přišla k přezdívce "Barbora Economic"?

"Když jsem studovala na univerzitě, chodila jsem do třídy se známým influencerem. Ten mi řekl, že pokud chci být slavná, potřebuji dobrou přezdívku. Tak jsme šli ke školnímu počítači a zadali mé příjmení do překladače Google. A ono se přeložilo jako 'economic'. A tak vznikla Barbora Economic."

A "Girlfriend" od Avril Lavigne jako nástupová písnička?

"To je vlastně jen jedna z mých nejoblíbenějších písniček z dětství. Pak jsem si řekla, že by se líbila i když přicházím na pódium (směje se)."

Mladá Češka v akci. Barbora Hospodářská

Čerstvě spolupracujete s Brian Herbert Management Group, stejně jako jeden z nejlepších amerických šipkařů Stowe Buntz. Jak k tomu došlo?

"Někdy stačí být ve správný čas na správném místě. Oba jsme byli pozvaní na mistrovství světa PDC 2024. Tam jsme se potkali a já si potom řekla, že by to mohl být ten pravý člověk, který by mohl mou kariéru posunout na další úroveň. A tak jsem se s ním spojila a pak už šlo všechno jeho cestou. Jsem za to rozhodnutí opravdu ráda, protože mi to ubírá spoustu nudné práce."

Jaké jsou vaše další cíle v kariéře?

"Mám pocit, že stále hraji hluboko pod své možnosti. Potřebuji získat více praxe a odehrát více turnajů na WDF Tour, to je můj cíl pro příštích 6-12 měsíců. Pak teprve zjistím, zda má smysl pokračovat a zda se opravdu dokážu dostat na špičku tohoto sportu a hrát s opravdu velkými hráči."