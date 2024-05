Olympiáda 2024 v Paříži: Program, termíny a čeští sportovci

Program olympijských her 2024 v Paříži. Kdy a kde se budou konat jednotlivé sporty?

Pařížské olympijské hry se blíží, do jejich startu chybí necelé dva měsíce. Slavnostní zahájení na řece Seině je naplánováno na pátek 26. července, zakončení na 11. srpna. Jaký je program největší sportovní akce nabitého roku 2024, jak vypadají sportoviště, na kterých se budou historicky třetí pařížské hry konat, a kde bude možné olympiádu sledovat? Všechny podstatné informace o XXXIII. olympijských hrách najdete na Livesport Zprávách.

Termín

Olympijské hry se do Paříže vrací přesně po 100 letech, organizátoři proto připravili megalomanský zahajovací ceremoniál. V pátek 26. července začnou hry na řece Seině a očekává se, že na březích v centru francouzské metropole bude více než 500 tisíc návštěvníků. S předstihem tak je jasné, že padne divácký rekord, protože hry nikdy nezačínaly mimo stadion. První disciplíny odstartují ještě před oficiálním zahájením. Fotbalový a ragbyový turnaj mají na programu první zápasy už 24. července.

Poslední sportovci se do her zapojí 11. srpna, kdy končí například turnaje ve volejbalu, házené nebo basketbalu. Na 11. srpna je naplánován také závěrečný ceremoniál, který bude hostit Stade de France. O téměř tisíc medailí bude v Paříži bojovat přibližně 10 500 sportovců z 206 zemí. Do programu je zařazeno 32 sportů a 324 disciplín.

Sportoviště

Stade de France – 77 083 míst – atletika, ragby, závěrečný ceremoniál

Stade de France Profimedia

Park princů – 47 926 míst – fotbal

Park princů Profimedia

Stadion Rolanda Garrose – 15 225 míst (kurt Philippe Chatriera) – tenis, box

Stadion Rolanda Garrose Flashscore

Aréna Bercy – 15 000 míst – basketbal, gymnastika

Bercy Aréna Profimedia

Paris Expo Porte de Versailles – 12 000 míst – volejbal, házená, vzpírání, stolní tenis

Paris Expo Porte de Versailles Profimedia

Esplanade des Invalides – 8000 míst – maraton (cíl), cyklistická časovka (start), lukostřelba

Esplanade des Invalides Flashscore

Place de la Concorde (Náměstí Svornosti) – 30 000 míst – breakdance, BMX freestyle, skateboarding, basketbal 3×3

Place de la Concorde Profimedia

Most Alexandra III. – 1000 míst – cyklistická časovka (cíl), triatlon (start/cíl)

Pont Alexandre III Profimedia

Jardins du Trocadéro (Zahrady Trocadéra) – 3349 míst – cyklistický silniční závod (start/cíl)

Jardins du Trocadéro Profimedia

Le Golf Nacional – 32 720 míst – Golf

Le Golf Nacional Profimedia

Palác Versailles – 40 000 míst – jízda na koni, moderní pětiboj

Versailleský palác Profimedia

Vélodrome National – 5000 míst – dráhová cyklistika

Vélodrome National Profimedia

Centre Aquatique Olympique – 5000 míst – skoky do vody, předkolo vodního póla, synchronizované plavání

Centre Aquatique Olympique Profimedia

Paris La Défense Arena – 17 000 míst – vodní pólo (finálové kolo), plavání

Paříž La Défense Arena Profimedia

Kde sledovat pařížskou olympiádu?

Hlavní práva na Letní olympijské hry 2024 drží značka Discovery, kterou v Česku zastupuje televizní stanice Eurosport.

Sublicenci získala také veřejnoprávní Česká televize. Čeští diváci tak budou moci sledovat velkou část olympijských her v přímém přenosu na bezplatné stanici.

Program a medaile

Atletika (1. srpna – 11. srpna | 48 sad medailí | Stade de France)

Badminton (27. července – 5. srpna | 5 sad medailí | Arena Porte de la Chapelle)

Basketbal (27. července – 11. srpna | 2 sady medailí | Aréna Bercy)

Basketbal 3x3 (30. července – 5. srpna |2 sady medailí| Place de la Concorde)

Box (27. července – 10. srpna | 13 sad medailí | Stadion Rolanda Garrose)

Breakdance (10. srpna – 11. srpna | 2 sady medailí | Place de la Concorde)

Cyklistika – BMX (1. srpna – 2. srpna | 2 sady medailí | Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Cyklistika – BMX Freestyle (30. července – 31. července | 2 sady medailí | Place de la Concorde)

Cyklistika – dráhová (5. – 11. srpna | 12 sad medailí | Vélodrome National)

Cyklistika – horská kola (28. července – 29. července | 2 sady medailí | Colline d'Élancourt)

Cyklistika – silniční (27. července – 4. srpna | 4 sady medailí | Silnice: Jardins du Trocadéro, časovka: Esplanade des Invalides - Pont Alexandre III).

Dálkové plavání (8. srpna – 9. srpna | 2 sady medailí | Seina)

Fotbal (24. července – 10. srpna | 2 sady medailí | Parc des Princes)

Golf (1. srpna – 10. srpna | 2 sady medailí | Le Golf National)

Gymnastika (27. července – 5. srpna | 14 sad medailí | Arena Bercy)

Házená (25. července – 11. srpna | 2 sady medailí | Stade Pierre-Mauroy)

Jachting (28. července – 8. srpna | 10 sad medailí | Marina de Marseille)

Jezdectví (27. července – 6. srpna | 6 sad medailí | Palác Versailles)

Judo (27. července – 3. srpna | 15 sad medailí | Arena Champs-de-Mars)

Lukostřelba (25. července – 4. srpna | 5 sad medailí | Esplanade des Invalides)

Moderní gymnastika (7. srpna – 10. srpna | 2 sady medailí | Arena Porte de la Chapelle)

Moderní pětiboj (8. srpna – 11. srpna | 2 sady medailí | Palác ve Versailles)

Plavání (27. července – 4. srpna | 35 sad medailí | Paris La Défense Arena)

Plážový volejbal (27. července – 11. srpna | 2 sady medailí | Stade Tour Eiffel)

Pozemní hokej (27. července – 9. srpna | 2 sady medailí | Stade Olympique Yves-du-Manoir)

Rychlostní kanoistika (6. srpna – 10. srpna | 10 sad medailí | Stade nautique de Vaires-sur-Marne)

Sedmičkové ragby (24. července – 30. července | 2 sady medailí | Stade de France)

Skateboarding (27. července – 7. srpna | 4 sady medailí | Place de la Concorde)

Skoky do vody (27. července – 10. srpna | 8 sad medailí | Centre Aquatique Olympique)

Sportovní lezení (5. srpna – 10. srpna | 2 sady medailí | Site d'escalade du Bourget)

Sportovní střelba (27. července – 5. srpna | 15 sad medailí | Centre National de Tir Sportif)

Stolní tenis (27. července – 10. srpna | 5 sad medailí | Arena Paris Sud 4)

Surfing (27. července – 30. července | 2 sady medailí | Teahupoʻo)

Synchronizované plavání (5. srpna – 10. srpna | 2 sady medailí | Centre Aquatique Olympique)

Šerm (27. července – 4. srpna | 12 sad medailí | Grand Palais)

Taekwondo (8. srpna – 11. srpna | 8 sad medailí | Grand Palais)

Tenis (27. července – 4. srpna | 5 sad medailí | Stade Roland Garros)

Triatlon (30. července – 5. srpna | 3 sady medailí | Pont Alexandre III - Seine - Pont Alexandre III)

Veslování (27. července – 3. srpna | 14 sad medailí | Stade nautique de Vaires-sur-Marne)

Vodní pólo (27. července – 11. srpna | 2 sady medailí | Paris La Défense Arena)

Volejbal (27. července – 11. srpna | 2 sady medailí | Arena Paris Sud 1)

Vodní slalom (27. července – 5. srpna | 6 sad medailí | Stade d'eau vive Vaires-sur-Marne)

Vzpírání (7. srpna – 11. srpna | 10 sad medailí | Arena Paris Sud 6)

Zápas (5. srpna – 11. srpna | 18 sad medailí | Arena Champs-de-Mars)