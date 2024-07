Kdyby se mi podařilo vyhrát etapu, budu nadšený, říká Alaphilippe před Czech Tour

Dvojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Julian Alaphilippe (32) je rád, že se mohl vrátit po delší době do Česka a využít etapový závod Czech Tour jako součást závěrečné přípravy na start pod pěti kruhy v Paříži. Jak uvedl během dnešního setkání s novináři po slavnostním představení účastnických týmů v Olomouci, touží se i v nejbližších dnech ukázat v dobrém světle a potěšit svými výkony české fanoušky.

"Není to poprvé, co jsem v Česku. Byl jsem tady v roce 2013 a také jsem tady jel párkrát cyklokros. Jsem moc rád, že jsem se sem mohl zase vrátit. Je to můj poslední závod před olympiádou v Paříži, takže jsem ohromně motivovaný ukázat se tady v té nejlepší formě," prohlásil dvaatřicetiletý závodník přední worldtourové stáje Soudal Quick-Step.

Ta přivezla do Česka silnou sestavu. "Máme tady opravdu silný tým, v téhle sestavě máme různé možnosti na zisk etapových vítězství. Samozřejmě se budu snažit, aby se mi podařilo také uspět. Zítřejší etapa je pro sprintery, což bude pro Lukea Lampertiho, který je opravdu rychlý. Půjdeme den za dnem, ale kdyby se mi podařilo vyhrát etapu, budu nadšený," vyhlížel Alaphilippe čtvrteční start závodu.

Během čtyř etap čeká jezdce převýšení přes 9000 metrů. "Těším se více právě na ty těžké etapy než na tu zítřejší. Bude to dobrý závod, i díky tomu, kolik silných týmů se tady sešlo. Moc se na to těším," uvedl Alaphilippe. Těšil se i na fanoušky. "Jsou neskuteční. Je vidět, jak si to tady každý užívá. Pro jezdce je skvělé závodit v takové atmosféře, musím ještě jednou poděkovat za pozvání."

Letos okusil poprvé v kariéře Giro d'Italia a dokázal vyhrát etapu. Dílčí vavříny tak má mistr světa z let 2020 a 2021 už ze všech tří závodů trojkoruny Grand Tours. Další velkou výzvou bude olympijský silniční závod.

"Věřím, že mám dobrou formu. Od Gira jsem jel jen závod Kolem Slovenska, teď mám za sebou dva tréninkové týdny ve vysoké nadmořské výšce. Myslím, že jsem tam odvedl spoustu dobré práce a jsem dobře připravený do Paříže. A stejně tak věřím, že zajedu dobrý závod i tady," přál si Alaphilippe.

Cíl pro OH nekonkretizoval

Cíl pro Paříž nechtěl konkretizovat, ale je zřejmé, že touží uspět. "Nevím, co přesně očekávat, ale určitě tam pojedeme se snahou dosáhnout nějakého dobrého výsledku, budeme se snažit vyhrát. Bude to závod, který není tak obvyklý, vždyť pojedeme 270 kilometrů. Navíc s týmem, v němž budeme jen čtyři," přemítal Alaphilippe.

"Bude to prostě něco mimořádného, něco úplně jiného v porovnání s jinými závody. Já si to ale nechci komplikovat přehnanými očekáváními. Nechci se nechat svazovat tím, že jde o olympiádu. Chci prostě jet na plný plyn a bojovat se svými třemi parťáky. Uvidíme, na co to bude stačit," dodal Alaphilippe.

Bude s ohledem na blížící se olympiádu na Czech Tour opatrnější? "Samozřejmě doufám, že to tady absolvuji bez nějakého pádu. Ale spadnout nechcete nikdy v žádném závodě. Je třeba být opatrný, ale závod je prostě závod. Občas jedete vážně hodně rychle a je to tvrdé. Budu se snažit vyhrát a zároveň se vyhnout nějaké kolizi," plánoval Alaphilippe.

Jeho týmovým kolegou byl dlouho Zdeněk Štybar, pak i Petr Vakoč, v současnosti hájí barvy belgické stáje další Češi Josef Černý a Jan Hirt. "Se Zdeňkem jsme pořád dobří kamarádi, občas spolu vyrazíme na trénink. V kontaktu jsem i s Petrem Vakočem. Vede si dobře v gravelu. Jsou to pro mě v souvislosti s nimi jen samé dobré vzpomínky," řekl Alaphilippe.