Pogačar si na Giru připsal páté etapové prvenství a potvrdil svou dominanci

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (25) potvrdil svoji dominanci na letošním Giru d'Italia a připsal si už páté etapové vítězství. Po nástupu v závěru posledního stoupání vyhrál 16. etapu, která byla kvůli nepříznivému počasí výrazně zkrácena, a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jan Hirt (33) dojel dvanáctý a uhájil desáté místo v celkovém hodnocení.

Pořadatelé po protestu cyklistů kvůli extrémně špatné předpovědi zkrátili etapu z plánovaných 206 na 118 kilometrů, aby se cyklisté vyhnuli sněžení a mrazu v alpském průsmyku Umbrail, kudy měla trasa vést. I tak se ale závodníci museli celý den potýkat s deštěm a v závěru i mlhavými a chladnými podmínkami.

V posledním, více než dvacetikilometrovém stoupání na Monte Pana dlouho útočil Julian Alaphilippe, sólový únik ale nedotáhl. Necelých pět kilometrů před cílem ho dojelo trio pronásledovatelů, ani jejich úsilí ale k vítězství nevedlo. Lídr týmu UAE Emirates Pogačar nastoupil v poli hlavních favoritů až kilometr před cílem a drtivým tempem všechny soupeře předstihl.

Původně přitom ani na vítězství dnes útočit nechtěl, spolu s tradičním pomocníkem Rafalem Majkou ale využili úsilí stáje Movistar, která v pelotonu tlačila na tempo. "Tadej chtěl, abych si pro etapu jel já, ale už jsem předtím tahal tempo a byl jsem trochu unavený, tak jsem mu řekl, ať si jde pro další výhru," řekl Majka.

Celkově 75. vítězství v kariéře oslavil pětadvacetiletý Pogačar s náskokem 16 sekund před Italem Giuliem Pellizzarim a Danielem Martínezem. Kolumbijec se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo za slovinského suveréna, za kterým nyní zaostává o 7:18 minuty. Geraint Thomas je s odstupem 7:40 třetí.

Peloton včetně Čechů Hirta a Josefa Černého měl po volném pondělí odstartovat z lyžařského střediska Livigno, kde v neděli vyvrcholila Pogačarovým triumfem královská 15. etapa. Zhruba po třiceti kilometrech je mělo čekat stoupání do průsmyku Umbrail, kde však předpověď hlásila pravděpodobnost 95 procent sněžení a teploty kolem dvou stupňů Celsia.

"Ráno to začalo všelijak a nevěděli jsme, co bude, ale když se odstartovalo, už to bylo dobré," řekl Pogačar a dodal, že původně chtěl dnes jet hlavně bezpečně a hlídat vedení. "Myslel jsem, že Pellizzari vyhraje. A byl tomu hodně blízko. Jsem rád, že nakonec dojel aspoň druhý," dodal.

Restart etapy

Jezdci proto odmítli nastoupit na původně plánovaný start v Livignu kolem 11:30 a organizátor závodu RSC rozhodl, že se peloton auty přesune do místa nového zahájení.

Průsmyk Umbrail leží ve výšce 2498 metrů nad mořem a jezdce ani tak nestrašil výjezd na něj, ale následný dlouhý sjezd. Pořadatelé původně plánovali, že by na vrcholu na tři minuty etapu zastavili, aby se jezdci mohli převléknout do teplého a suchého oblečení, to ale Asociace profesionálních cyklistů (CPA) jménem jezdců odmítla. "Píše se rok 2024. Za takových podmínek zastavit a restartovat závod je nepřijatelné," napsala asociace.

Přejezd přes Umbrail nahradil teprve minulý týden v itineráři 16. etapy Gira stoupání do výšky 2758 metrů do průsmyku Stelvio, který byl z trasy vyřazen kvůli lavinovému riziku.

