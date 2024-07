Girmay si na Tour připsal druhý triumf, ovládl hromadný spurt před Philipsenem

Eritrejský cyklista Biniam Girmay (24) vyhrál na Tour de France hromadný spurt v 8. etapě do Colombey a jako první letos oslavil druhý triumf. Navíc si pojistil zelený trikot pro lídra bodovací soutěže. Průběžné pořadí dál vede dvojnásobný slovinský šampion Tadej Pogačar (25) o 33 sekund před belgickým vítězem páteční časovky Remcem Evenepoelem (24). Jeho pomocník do hor Jan Hirt (33) dorazil do cíle mezi posledními s odstupem téměř devíti minut.

Girmay ze stáje Intermarché-Wanty se prosadil ve finiši už v pondělní třetí etapě a na Tour tehdy vybojoval vavřín jako první Afričan tmavé pleti v historii. V sobotu za sebou nechal po 183,4 kilometrech rovinaté etapy, avšak s menšími kopci a pěti vrchařskými prémiemi, dvojici Belgičanů Jasper Philipsen a Arnaud de Lie.

"Tak tohle je něco neuvěřitelného. Dvě vítězství - nevím, co říct, kromě děkuju! Triumf věnuju své mámě a tátovi, protože bez nich bych nikdy nebyl profijezdcem," řekl Girmay.

Druhým hrdinou dne vedle Girmaye byl Jonas Abrahamsen. Norský člen týmu Uno-X Mobility vyrazil v puntíkovaném dresu pro nejlepšího vrchaře hned po startu se dvěma jezdci EF Education do úniku, těm po 30 kilometrech ujel a posbíral všechny vrchařské prémie i jedinou sprinterskou. Teprve necelých 15 km před cílem ho peloton pohltil.

Pogačar dojel v poklidu v hlavním balíku, stejně jako jeho největší rivalové. Třetí celkově je vítěz posledních dvou ročníků Tour Dán Jonas Vingegaard, na slovinského lídra a hvězdu závodu z let 2020 a 2021 ztrácí minutu a 15 sekund.

Nedělní 9. etapa bude pro cyklisty výzvou kvůli úsekům se štěrkem, kterých bude celkem 14. Hrozí na něm pády i defekty. Celkově měří 199 km a má start i cíl v Troyes.

Výsledky 8. etapy Tour de France