Roglič končí na Staré dámě. Tour přišla o jednoho z hlavních favoritů na titul

Jeden z hlavních favoritů aktuálního ročníku Tour de France Primož Roglič nejslavnější cyklistický závod světa nedokončí. Slovinský cyklista se kvůli zranění odhlásil těsně před startem 13. etapy. Oznámil to jeho tým Red Bull Bora Hansgrohe.

Rogliče do zbytku slavného etapového závodu nepustilo zranění, které utrpěl po pádu v závěru čtvrteční 12. etapy. Slovinský cyklista se 12 kilometrů před cílem rovinaté etapy vedoucí do Villeneuve-sur-Lot přimotal do hromadného karambolu a do cílového města dojel s viditelně poraněným ramenem.

"Primož prošel pečlivou prohlídkou našeho lékařského týmu ihned po včerejší etapě a dnes ráno vyšetření absolvoval znovu. Vzhledem k rozsahu zranění bylo rozhodnuto, že ze závodu odstoupí, aby byl fit pro zbývající část sezony," uvedl tým slovinského jezdce na sociálních sítích.

Bližší informace o zranění trojnásobného šampiona Vuelty a vítěze loňského Gira d'Italia stáj nezveřejnila. Podle sportovního ředitele stáje Rolfa Aldaga má zraněné pravé rameno a kyčel.

Roglič skončil na zemi už ve sjezdu v 11. etapě v Centrálním masivu. Zranění z 12. etapy se nakonec ukázalo jako osudové. V jejím závěru ztratil kontakt s hlavními favority a do cíle dojel s více než dvouminutovým mankem. Na šesté příčce celkového hodnocení narostl jeho odstup za vedoucím krajanem Tadejem Pogačarem na 4:42 minuty.

"Jsou to špatné zprávy. Jsem zklamaný za něj. Je to na nic," komentoval Pogačar pád svého krajana bezprostředně po konci čtvrteční etapy. Aktuální lídr Tour doufal, že Roglič bude moct pokračovat, zranění ho ale dál nepustilo.

Průběžné pořadí Tour de France