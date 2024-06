Úvodní etapu Tour de France ovládla dvojice z týmu DSM. Potřetí v kariéře se raduje Bardet

Úvodní etapu Tour de France z Florencie do Rimini ovládl francouzský cyklista Romain Bardet (33), který po 206 kilometrech spolu se stájovým kolegou z dsm–firmenich PostNL Nizozemcem Frankem Van den Broekem (23) těsně dotáhl únik. O pět sekund později dorazil do cíle peloton v čele s Belgičanem Woutem van Aertem (29). Jediný český zástupce Jan Hirt (33) nabral hned na úvod velkou ztrátu.

Třiatřicetiletý Bardet si připsal čtvrté etapové prvenství na Tour, první po sedmi letech. Vicemistr světa ze silničního závodu 2018 má na kontě i jeden dílčí primát z Vuelty, celkově byl na "Staré dámě" nejlépe druhý v roce 2016. Na prvních dvou místech v úvodní etapě dojeli jezdci z jedné stáje poprvé od roku 1995.

"Je to bláznivé. Jenom to dokazuje, že v cyklistice se občas stane něco nečekaného," řekl Bardet. "Vždy to byl můj cíl a upřímně jsem to trochu oplakal," doplnil Francouz při své jedenácté a poslední účasti na Tour.

Hirt, který skončil v květnu osmý na Giru d'Italia, startuje na Tour de France podruhé a má pomáhat belgické hvězdě Remcu Evenepoelovi. Ještě před startem dnešní etapy si ale po kolizi s divákem zlomil tři zuby a do cíle dojel více než půl hodiny za vítězem.

V náročné etapě se sedmi kategorizovanými stoupáními a celkovým převýšením 3600 metrů měl velké problémy Brit Mark Cavendish, který má zřejmě poslední šanci zaútočit na 35. etapové prvenství, jímž by se na prvním místě historických tabulek osamostatnil od belgické legendy Eddyho Merckxe. Cavendish ve velkém vedru brzy nabral velkou ztrátu a etapu dokončil až za Hirtem.

Výsledky Tour de France