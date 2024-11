Sinner poprvé popsal chvíli, kdy se dozvěděl o dopingovém nálezu: Měl jsem úplné zatmění

Jannik Sinner (23) prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry, ale v posledních měsících si prošel několika těžkými situacemi. Už na jaře se musel vyrovnat se zprávou o dvou pozitivních dopingových testech, v srpnu se na něj po kontroverzním odhalení tohoto incidentu začala valit kritika ze všech stran a před pár dny poprvé promluvil o momentě, kdy se o dopingovém nálezu dozvěděl.

Sinner měl v březnu dva pozitivní testy na doping, konkrétně na přítomnost anabolického steroidu. Tenisový svět se o tomto porušení pravidel dozvěděl až v srpnu krátce před US Open a na italského mladíka se okamžitě začala valit obrovská vlna kritiky ze všech stran.

Aktuální lídr žebříčku před pár dny poprvé promluvil o momentě, kdy se o dopingovém nálezu dozvěděl. "Nikomu nepřeju, aby zažil to, čím jsem si prošel já," uvedl pro magazín Esquire.

"Byl jsem v Monte Carlu a Alex Vittur (manažer Sinnera) mi zavolal a řekl: 'Janniku, jsi pozitivní'. Odpověděl jsem 'ano, Alexi, jsem vždy pozitivní'. A on řekl 'ne, Janniku, jsi pozitivní na doping.'"

"Měl jsem úplné zatmění. Nevěděl jsem, co říct. Z úst mi nevyšlo ani slovo. Hned jsem se snažil pochopit, jak se to mohlo stát, vždyť jsem nic neudělal. Ani jsem tomu nechtěl věřit: Cítil jsem se ztracený."

"Bylo to těžké. Nemohl jsem o tom s nikým mluvit. Ti, kteří mě znají a viděli mě hrát, si všimli, že něco není v pořádku. Ve Wimbledonu jsem byl na kurtu bledý, ale i potom jsem měl strach... V Cincinnati jsem šel do klubu a říkal si: 'Jak se na mě budou dívat ostatní hráči? Co si o mně budou myslet? Tehdy jsem opravdu pochopil, kdo jsou moji přátelé."

Livesport Daily #386: Sinnerovi se v dopingové kauze dostalo zvláštního zacházení, tvrdí právník Halama. Livesport

Kromě kritiky proběhl nespočet debat napříč celým tenisovým světem. Řešilo se například, proč byly pozitivní testy na doping odhaleny až po zhruba pěti měsících. A diskutovalo se hlavně o dvojím metru. Jiní hráči totiž měli zakázanou činnost a museli čekat na verdikt, kdežto Sinner uspěl s okamžitým vysvětlením a byly mu odebrány body a peníze pouze za vystoupení v Indian Wells. ITIA kauzu uzavřela velmi rychle, na rozdíl od té, kterou si momentálně prochází Nikola Bartůňková.

Sinner každopádně ještě nemá vyhráno. Kauza totiž pokračuje. Světová antidopingová agentura (WADA) využila odvolání a žene případ před Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Odebrání titulů a výsledků nežádá, ale neztotožňuje se s rozhodnutím ITIA (o žádném pochybení ani nedbalosti) a chce pro úřadujícího šampiona obou hardových grandslamů zákaz činnosti na jeden až dva roky.