Klíčová výhra pro Fritze na Turnaji mistrů? Úspěšně odstartoval i domácí favorit Sinner

Taylor Fritz (27) udělal velmi důležitý krok k semifinálové účasti na letošním Turnaji mistrů v Turíně. Američan totiž v úvodním zápase porazil 6:4, 6:3 bývalého vítěze Daniila Medveděva (28) a ve skupině Ilieho Nastaseho si připsal důležité vítězství. Ve druhém vystoupení ho totiž čeká domácí hvězda a největší adept na triumf Jannik Sinner (23), který odstartoval výhrou nad australským debutantem Alexem de Minaurem (25).

Vzhledem k obsazení skupiny Ilieho Nastaseho sehráli Taylor Fritz a Daniil Medveděv hned v úvodní den letošního Turnaje mistrů možná klíčový zápas pro šance na postup do semifinálových bojů. Lepším hráčem v turínské hale byl Američan, ruský tenista naopak vývoj utkání těžce nesl a vykoledoval si i trestný fiftýn.

Premiérový brejkbol byl k vidění až v samotném závěru úvodního dějství. Medveděv se dostal za stavu 4:5 do vedení 30:15 na vlastním servisu, ale nasekal tři dvojchyby po sobě a vzteky rozmlátil raketu.

Fritz přehrál ve dvou setech Medveděva. Livesport

Na začátku druhé sady nevyužil žádnou ze tří brejkbolových šancí a Fritz poté zahrál v šestém gamu šťastný obranný lob do kurtu. Medveděv si vybil frustraci ze ztraceného servisu hozenou raketou, kterou pak rozbil jeden z mikrofonů, a dostal trestný bod. Fritz si následně náskok bez problémů pohlídal, na podání neprohrál už ani jeden fiftýn.

"Byl jsem naštvaný a vytočený. Ale jen sám na sebe, na nikoho jiného. Říkal jsem si: Prohrál jsem zápas, teď už je mi všechno jedno. Ale musel jsem ho dohrát, nemohl jsem to skrečovat. Tak jsem zápas prostě dohrál," řekl Medveděv ke svému nevhodnému chování.

Vítězství Fritze nad šampionem ročníku 2020 může být velmi důležité. Američan totiž nastoupí v následujících dnech jako favorit proti debutantovi Alexovi de Minaurovi a naopak v souboji s největším favoritem a domácí hvězdou Jannikem Sinnerem se očekává porážka.

Ohlasy Fritze po vítězství nad Medveděvem. Livesport

Finalista letošního US Open Fritz účinkuje na závěrečném vrcholu sezony podruhé v kariéře. Předloni se právě v Turíně probil do semifinále, v němž podlehl ve dvou tie-breacích pozdějšímu vítězi Novakovi Djokovičovi.

Medveděv startuje na Turnaji mistrů už pošesté. Dvakrát odjížděl bez jediného vítězství a ve stejném počtu případů došel bez porážky do finále. Jeden z těchto scénářů nenapsal pouze loni, kdy vypadl v semifinále se Sinnerem.

Statistiky zápasu. Livesport / Enetpulse

První hráč světa Jannik Sinner úspěšně zaháíjil i svůj třetí start na Turnaji mistrů. Do letošního ročníku na domácí půdě v Turíně vstoupil loňský finalista výhrou nad debutantem Alexem de Minaurem.

Třiadvacetiletý Ital sice hned ve třetí hře přišel o podání, ale zareagoval okamžitým rebrejkem a od té chvíli už po servisu ztratil jen šest míčků. Pět gamů získal čistou hrou, po necelé hodině a půl zvítězil 6:3, 6:4 a proti o dva roky staršímu Australanovi vyhrál i sedmý vzájemný duel.

Jannik Sinner porazil Alexe de Minaura i posedmé Livesport

"Začal jsem několika nevynucenými chybami a on hrál na začátku skvěle. Já se jen snažil zůstat v zápase psychicky s nadějí, že snad začnu hrát svůj tenis. Přišlo to celkem brzy, ale určitě se musím zlepšit, pokud chci postoupit dál. dnešní výhry mám radost a snad mi to dodá sebevědomí dál," řekl Sinner.

Sinner hraje poprvé od triumfu na lukrativní exhibici v Rijádu, po které kvůli střevní viróze vynechal Masters 1000 v Paříži. Poslední soutěžní akci absolvoval před měsícem na tisícovce v Šanghaji, kde po finálové výhře nad Novakem Djokovičem slavil už sedmý letošní titul.

Rozhovor s Jannikem Sinnerem Livesport

Druhé kolo bojů ve skupině Ilieho Nastaseho bude na programu v úterý. Vítěz duelu mezi Sinnerem a Fritzem si už teoreticky může zajistit postup do semifinále, Medveděv s De Minaurem budou hrát o zachování naděje.

Druhá skupina se rozehraje až v pondělí. Odpolední duel obstarají Carlos Alcaraz s předloňským finalistou Casperem Ruudem a večer se střetnou dvojnásobný šampion Alexander Zverev s Andrejem Rubljovem.

