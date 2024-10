Přes léto už 20 let neháže, přesto vyřadil hvězdu. Slavit? Kdyžtak až v neděli, smál se Drtil

Vítězství na republikovém mistrovství, stříbrná medaile z Europe Cupu a nyní skalp světové osmnáctky. Český amatérský šipkař Pavel Drtil (51) prožívá fantastickou sezonu, kterou si v pátek osladil na pódiu v pražských Letňanech vítězstvím nad hvězdným Joem Cullenem (35). Nechybělo přitom moc a prostovlasý sympaťák, na jehož dresu se vyjímá nápis "Čerti na Ještědu", pověsil šipky na hřebík. "Už jsem toho chtěl nechat," přiznal v podcastu Čistý střed Drtil, který v sobotu vyzve v rámci druhého kola Gambrinus Czech Darts Open 2024 Joshe Rocka (23).

"Loni už jsem chtěl skončit se šipkama," přiznal po čtvrtečním postupu z domácí kvalifikace Drtil. "Překecali mě, abych jel na mistrovství republiky a zadařilo se," usmál se trutnovský rodák, který v konkurenci tuzemských šipkářů dopadl vůbec nejlépe.

Už jen to, že se Drtil probojoval do hlavní fáze turnaje PDC European Tour v Praze, je obrovský úspěch. "Řadím to ke svým největším úspěchům. Hlavně, aby mi to zejtra aspoň trošku šlo," doufal v rozhovoru pro Čístý střed majitel stříbrné medaile z Europe Cupu, který na kvalifikaci dorazil po noční směně a třech hodinách spánku.

Na duel s Cullenem se Drtil těšil. "Je to velký sympaťák. Budu si hrát svoje a uvidíme," uvedl český šipkař ve čtvrtek. O den později se na pódiu v Letňanech postaral o senzaci, když hvězdného Rockstara porazil 6:4 na legy a padl k zemi. "Je to největší výhra v kariéře," usmál se po zápase v rozhovoru pro tn.nova.cz.

Narozdíl od anglického soupeře, který se jako profesionál připravuje pravidelně, Drtil přes léto ukládá šipky do šuplíku. "Už dvacet let v létě nehážu," prohodil.

O další cenný skalp se může zasloužit v sobotu, kdy narazí na talentovaného severoirského šipkaře Joshe Rocka, jemuž patří ve světovém žebříčku 15. příčka. "Bude to strašně těžký. Udělám pro to ale všechno," dodal Drtil, jenž prý slavit zatím nehodlá. "Byl bych dva dny nepoužitelný. Takže kdyžtak až v neděli," usmál se na závěr.