České šipky proti hvězdám: Wade zavřel garáž a ovládl 11 majorů, Aspinall chytal za United

Všechny hvězdy na jednom místě. Konkrétně v Praze. Letošní Gambrinus Czech Darts Open přivábilo kompletní světovou špičku, z hráčů TOP 20 žebříčku se na poslední chvíli kvůli nemoci omluvil jen Rob Cross (34). A jedinečnou příležitost má i kvarteto českých šipkařů, které hned v úvodním kole změří síly s opravdovými machry svého řemesla. Co čtyři zvučná, anglická jména nabízí?

Angličan, 39. místo žebříčku Order of Merit

Možná nejméně zvučné jméno ze seznamu, přesto je potřeba připomenout, že tenhle jednačtyřicetiletý Angličan za dva roky působení v PDC Players Championship dokázal dvakrát postoupit do semifinále. Mezi jeho hlavní úspěchy patří dva po sobě jdoucí skalpy mistrů světa Michaela Smithe a Roba Crosse na dubnovém International Darts Open v Německu. I díky těmto výsledkům se Angličan Edhouse vyšplhal na 39. místo žebříčku. V Praze se střetne s Jiřím Brejchou (14:00), se kterým se potkal v květnu na European Tour v Rosmalenu. Český šipkař Edhousovi podlehl 3:6.

Angličan, 19. místo žebříčku Order of Merit

Říká se mu Rockstar a jako rocková hvězda opravdu vypadá. I když je mu teprve 35 let, tak už 14krát v řadě hrál mistrovství světa. V Alexandra Palace se mu nejdříve vůbec nedařilo, při úvodních šesti účastech vypadl vždy v prvním kole. Pak ale přišel zlom, první úspěchy, nabytí sebevědomí a s ním i první velký triumf v roce 2022, kdy ovládl televizní event Masters. Cullen je velkým fanouškem ragby, podporuje tým Wigan Warriors a také vydražil svůj dres z mistrovství světa, aby pomohl v léčbě dnes již zesnulého bývalého ragbisty Roba Burrowa, kterému byla v roce 2019 diagnostikována nemoc motorických neuronů. Tu čest, vyzvat Joea Cullena, bude mít novic na scéně European Tour Pavel Drtil (16:30).

Angličan, 17. místo žebříčku Order of Merit

Když se James Martin Wade v roce 2006 kvalifikoval na turnaj World Matchplay, zavřel garáž, ve které opravoval auta, a rozhodl se, že se bude šipkám věnovat profesionálně. O rok později zmíněný turnaj vyhrál a jeho kariéra strmě vyletěla. Nejdříve chodil s televizní moderátorkou Helen Chamberlainovou, poté si ho našla modelka Sammi Marshová, se kterou se nakonec oženil a která mu dodnes dělá manažerku. Otevřeně dokázal mluvit o své duševní poruše a dnes na svém dresu nosí logo charitativní organizace, která se této problematice věnuje. Je stálým členem TOP 20 šipkařského žebříčku, na další velký titul ale čeká už od roku 2021, kdy ovládl UK Open. Svůj vůbec první zápas na velké šipkařské scéně proti levákovi, který ovládl už 11 majorů, odehraje novic Daniel Markovský (19:30).

Angličan, 8. místo žebříčku Order of Merit

Mohl z něj být fotbalový brankář, jako žákovský talent nakoukl i do akademie Manchesteru United a nabídku měl i z Glasgow Rangers. To však odmítl, protože se jeho rodiče nechtěli stěhovat do Skotska. Fotbal hrál až do svých 15 let, ale pochopil, že na profi kariéru to nebude a začal pracovat jako účetní. Pomalu také okusil kouzlo šipek, kterým se naplno začal věnovat ve svých 23 letech a po pěti sezonách zapsal svůj první velký úspěch – v roce 2019 triumfoval na UK Open. Pak ještě přidal jeden major titul, loni ovládl turnaj World Matchplay a stal se z něj hráč šipkařské Premier League. Dnes patří mezi 10 nejlepších hráčů světa, o čemž se přesvědčí Michal Šmejda (20:30).