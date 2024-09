Smrt v závodě juniorek na MS v Curychu, Furrerová podlehla následkům pádu

Osmnáctiletá švýcarská cyklistka Muriel Furrerová zemřela dnes na následky pádu ve čtvrtečním silničním závodě juniorek na domácím mistrovství světa v Curychu. Po kolizi a vážném zranění hlavy byla v kritickém stavu. O jejím úmrtí informovala Mezinárodní cyklistická unie (UCI).

Furrerová měla během závodu v hustém dešti z dosud nezjištěných příčin kolizi, při níž utrpěla těžké zranění hlavy a záchranářský vrtulník ji transportoval do nemocnice. UCI již ve čtvrtek označila její stav jako "velmi kritický". Dnes mladá závodnice v curyšské nemocnici zraněním podlehla.

"Mezinárodní cyklistická komunita ztratila závodnici, před níž byla zářivá budoucnost," uvedla UCI. Již v průběhu dne unie avizovala, že přes vážnost situace počítá s pokračováním šampionátu podle původního programu. "V souladu s přáním rodiny Muriel Furrerové bude mistrovství světa pokračovat, jak bylo naplánováno," oznámila.

Dnes se jel závod mužů do 23 let. V sobotu se uskuteční závod elitní kategorie žen a v neděli uzavřou šampionát muži. Zrušen byl sobotní galavečer.

Šéf organizačního výboru Olivier Senn na tiskové konferenci uvedl, že zatím nelze poskytnout žádné informace o okolnostech nehody Furrerové. Událost vyšetřují policie a státní zastupitelství. "Ztratili jsme nadějnou mladou sportovkyni, která měla celý život před sebou. S tím je těžké se vyrovnat. Neumíme si představit, jaké to musí být pro její rodinu a přátele," řekl Senn.

Závody mužů a žen povedou po stejném úseku silnice, kde se smrtelná nehoda stala. "Byli jsme se na ten sjezd dneska znovu podívat," řekl Senn. "Bude tam víc našich lidí. Vždy děláme maximum pro bezpečnost jezdců," prohlásil šéf pořadatelů.

Loni v červnu na domácích silnicích zemřel jiný švýcarský cyklista Gino Mäder, který utrpěl smrtelnou nehodu během závodu Kolem Švýcarska. Šestadvacetiletý závodník sjel ze silnice a zřítil se do rokle. "Je to pochopitelně další tragická smrt. Je to hodně podobné. Dnes je to Muriel," řekl Senn.